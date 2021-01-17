Hometech Alfa 10TB'nin öne çıkan özellikleri

Özellikle eğitimin uzaktan olmasıyla birlikte önemi daha da artan tabletlere karşı pek çok marka, yeni ürünlerini sahneye çıkarıyor. Bu şirketlerden biri olan Hometech ise farklı fiyatlarda bulunan tabletleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda ise daha 'premium' seviyede bir ürün olan Hometech Alfa 10TB'nin özelliklerine yakından bakıyoruz.



Tablet olarak dile getirsek de, klavyesiyle birlikte bir dizüstü bilgisayar gibi de kullanılabilen bir üründen söz ediyoruz. Entegre bir klavyeye sahip olan ürün, IPS panel kullanıyor ve 10 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. 10 inç, standart bir büyüklük. Diğer bir deyişle multimedya cihazı olarak da rahatça kullanabileceğiniz gibi eğitim tarafında da uygulamaları sorunsuz çalıştırıyor.



1280x800 piksel ekran çözünürlüğü sunan ürün, HD seviyesinde bir görüntü kalitesi sunuyor. 5000 mAh kapasiteli bataryasından enerjisini alan ürün, bu sayede uzun bir batarya ömrüne sahip.



Ön yüzünde 2 MP kamera bulunan ürün, görüntülü görüşme veya internet üzerinden oturumlara katılım söz konusu olduğunda yeterli geliyor. Cihazın arka yüzünde de 5 MP'lik bir kamera konumlandırılmış.



4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, microSD kart desteğine de sahip. Bu nedenle toplam hafıza yeterli gelmezse daha uygun bir fiyatla bu hafızayı artırabilme şansınız bulunuyor.



WiFi üzerinden internete bağlanabilen Hometech Alfa 10TB, cihazların donanım performasını test eden Antutu'da da 100 binin üzerinde puan toplamayı başardı.



2000 TL seviyelerinde bir fiyatla satışta olan ürün, eğitim ve eğlence amaçlı kullanılabiliyor.