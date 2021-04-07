Homend Alex robot süpürge satışa sunuldu

Karaca ile yaptığı işbirliği çerçevesinde Homend, geliştirdiği Alex Robot Süpürge ile yeni bir pazara daha giriş yaptığını duyurdu. Toplantıya, Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz ile Karaca Marka ve Ürün Pazarlama Müdürü Sultan Köse katıldı.

Temizlik esnasında şarjı azalınca kendi kendini şarj edebilme özelliğine de sahip olan Alex böylece, 90 dakika boyunca kaybetmeden çalışabiliyor. 2.5 KPA Emiş Gücü ile gelen, XL toz hanesi ve paspas yapabiliyor olmasıyla da öne çıkan ürün, akıllı algoritması ve kamerası ile görevini verimli şekilde yerine getirebilmek için kendi yol haritasını belirleyebiliyor ve ortam bilgisini anlık olarak yeniliyor.

Alex 20 m2’lik bir alanı 10 – 15 dakika içerisinde temizlerken, aplikasyonu sayesinde ev dışından kontrol edilebilme özelliğine de sahip. Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz, Alex ismi ile kişiselleştirdikleri cihazın, Türkçe konuşabilmesi nedeniyle tüketiciler tarafından da tercih edileceğini düşündüklerini belirtti.





Alex Robot Süpürge Modellerinin Teknik Özellikleri

Alex 1280 Teknik Özellikleri Alex Pro 1290 Teknik Özellikleri

- Akıllı Navigasyon Sistemi - Özel Mapping Algoritması

- Zemini Algılayan Teknoloji - Zemini Algılayan Teknoloji

- 2 KPA Emiş Gücü - 2.5 KPA Emiş Gücü

- Döner Fırça, % 40 Daha Uzun -Döner Fırça, % 40 Daha Uzun

- Köşelerde Tam Temizlik -KöşelerdeTam Temizlik

- Otomatik Şarj Özelliği - Otomatik Şarj Özelliği

- XL Toz Haznesi - XL Toz Haznesi

- Paspas Yapan Süpürge - Paspas Yapan Süpürge

-Yükseklik algılama sensörü -Yükseklik algılama sensörü

- Akıllı algoritma - Akıllı kamera