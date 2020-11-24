Hogger, Nexus'a giriş yapmaya hazırlanıyor

Hogger'ın korku krallığı bugün kuruluyor. Riverpaw Sürüsü'nün kötü şöhretli şefi ve Elwynn Ormanı'nın Belası'nı artık Heroes of the Storm test sunucusunda oynayabilirsiniz.

Hogger, dövüşe devam ettikçe yeteneklerinin bekleme süresini azaltan Öfke mekaniğinin avantajlarını kullanarak vahşi bir canavara dönüşüyor. Tonlarca alan hasarı verme becerisi ve rakiplerinin geçişini engelleyen Ganimet Yığını özelliği sayesinde Hogger, çok kısa bir süre içerisinde savaşa girip rakibini ortadan kaldırabilir ve savaştan zarar görmeden çıkabilir.

Hogger şunlarla beraberken daha iyi performans gösterir: saldırgan Savaşçılar, alan hasarı, Anduin.

Hogger şunların karşısındayken zorlanır: geri savurma, sürekli iyileştirme, Malthael.



