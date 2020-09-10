HMS: En büyük küresel mobil uygulama ekosistemlerinden biri oldu

HMS Core 5.0 Haziran 2020'de piyasaya sürüldüğünden bu yana, 7 ana alanı kapsayan açık kaynak yetenekler, geçen yıl HDC'den 14 Kit'ten 56 Kit'e artırılırken, API sayısı 885'ten 12.981'e yükseldi. Tek bir yıl içinde HMS Core, ekosisteme çeşitli yetenekler sundu. Örneğin, Grafik alanındaki CG Kiti grafikleri, görüntü kalitesini ve deneyimi iyileştirmenin yanı sıra oyun ekranı oluşturma verimliliğini de iyileştiriyor. Uygulama Hizmetleri kategorisindeki konum kiti, metre ve santimetreye kadar farklı senaryolarda konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini karşılıyor.

Şirket, temel yazılım ve donanım yeteneklerini tamamen açık kaynak yapmayı planlıyor. Huawei, uygulama geliştirmede yeniliği hızlandırmak için göz atma, arama, harita, ödeme, reklam kitleri gibi temel yazılım hizmetlerini açık kaynak yaparken, aynı zamanda kamera yetenekleri, iletişim ve aktarım araçları gibi donanım yeteneklerinin yanı sıra gizlilik ve güvenlik koruma yeteneklerini de açık kaynak yaptı. Bunlar aracılığıyla şirket, geliştiricilerin farklı kategorilerde yeni nesil uygulamalar yaratmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Dünya çapında 1,8 milyondan fazla kayıtlı geliştiricinin desteğine sahip olan HMS (Huawei Mobil Servisleri) bir yıl içinde hızla üçüncü en büyük küresel mobil uygulama ekosistemi haline geldi. Huawei AppGallery şu anda HMS Core ile entegre 96.000'den fazla uygulamaya ve 490 milyondan fazla küresel aktif kullanıcıya sahip. Ayrıca, Ocak ve Ağustos 2020 arasında 261 milyar uygulama indirmesi ve dağıtımı gerçekleşti.



