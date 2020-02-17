Hızlı tüketilebilir içerikler daha fazla tercih ediliyor

Akıllı telefonlarda yapılan günlük aktiviteler incelendiğinde, kullanıcıların ağırlıklı olarak anlık mesajlaşma uygulamalarında online olduğu, sosyal medya platformlarında da kısa video, canlı yayın ve Instagram hikayeleri izledikleri görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şöyle ki; kullanıcıların bu davranışları, bize sosyal medya mecralarının içerik tüketiminde çok önemli bir noktaya geldiğini, özellikle de kolay tüketilebilir içeriklerin daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

Kullanıcıların cep telefonlarında içerik tükettiği aktivitelere baktığımızda da karşımıza çıkan sonuçlar oldukça dikkat çekici. Anlık mesajlaşma ağlarında paylaşılan videoların izlenme oranı %75 ile ilk sırada yer alıyor. Ardından kısa video / canlı yayın / hikaye izleme ve haber okuma aktiviteleri geliyor.

Akıllı telefonlara indirilen uygulamalar ve kullanım oranları incelendiğinde, anlık mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal medya platformlarının e-posta uygulamalarıyla birlikte en sık kullanılan uygulamalar olduğu görülüyor. Bu uygulamaların saatlik kullanım sıklığı incelendiğinde WhatsApp, Snapchat, Instagram ve Twitter gibi uygulamaları, 18-24 yaş grubundaki kullanıcıların daha sık kontrol ettiği görülüyor. Kullanım sıklığı, kullanıcı yaşı arttıkça düşüyor.



Türkiye’de cinsiyete göre sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının kullanımı incelendiğinde, kadınların ve erkeklerin kullanım sıklığının bariz şekilde farklılaştığı uygulamalar Instagram, Facebook Messenger, Snapchat ve TikTok olarak öne çıkıyor. Kadınların bu uygulamaları kullanım sıklığı, erkeklere göre Facebook Messenger ve Snapchat’te 14 puan, Instagram ve TikTok’ta 12 puan daha fazla.



Türkiye’deki Instagram ve Twitter kullanıcı profillerine baktığımızda da ise bazı davranış farklılıkları görülüyor. Anket sonuçlarına göre, kadınların %56’sı, erkeklerin %41’i saatte en az 1 kez Instagram uygulamasını açıyor. Bu oranlar, Twitter için erkeklerde %26, kadınlarda %21. Oranlara göre Twitter’ın erkek kullanıcılar tarafından, Instagram’ın ise kadın kullanıcılar tarafından daha sık kullanıldığı sonucuna ulaşıyoruz. Twitter her yaştan kullanıcılar tarafından benzer sıklıkta kullanılırken, Instagram’ın genç yaştaki kullanıcılar tarafından daha sık kullanıldığı görülüyor.



Şinasi Furkan AVCI

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