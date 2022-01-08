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Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Hitman 2 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Hitman 2 sistem gereksinimleri neler Hitman 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Günümüzde pek çok oyun sıklıkla araştırılmaktadır. Bunlardan birisi de Hitman 2 oyunudur. PC, PlayStation4 ve Xbox One gibi Hitman 2 oyunu da oyunculara sunulmuştur. Oyunu oynayabilmek için bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Peki Hitman 2 sistem gereksinimleri neler? Hitman 2 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

 

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Oyunun dağıtımcısı IO olan Hitman 2 oyunu il bölümünü tüm platformlar için oyunculara ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Oyuncuların Hitman 2'yi oynayabilmeleri için sistemde minimum ve önerilen gereksinimler bulunmaktadır. Bu gereksinimler oyun severler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

Hitman 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Hitman 2 son yıllarda sıklıkla araştırılmaktadır. Giriş bölümü ücretsiz olarak sunulan Square Enix ve IO bu hareketleri ile oyunları Hitman 2'ye bağlamıştır. Ayrıca kullanıcıları tam sürüm seçeneklerinden birini satın almaya ikna etmektedir. Hitman 2'de yeni özellikler, oyun yöntemleri ve ortaklaşa oynanan Sniper Assassin de dahil olarak yeni oyun modları yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar Hitman 2'ye Steam, PlayStation Store ve Microsoft Mağazalarından ücret ödemeden erişilmektedir.

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Oyun dünyasının sevilerin serilerinden olan Hitman son oyunu ile de kullanıcıların beğenisini kazanmıştır. Özellikle uygun fiyatlara kaliteli bir oynayış ve grafik sunan oyunun bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Hitman 2 İçin Önerilen ve Minimum (En Düşük) Gereksinimler

Kullanıcılar tarafından Hitman 2 oyunu sistem gereksinimleri oyun severler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Sistem için minimum ve önerilen gereksinimler şunlardır:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

- İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 7

- İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3 GHZ / AMD CPU Phenom II X4 940

- RAM: 8 MB Ram

- DirectX: Version 11

- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

- Depolama: 60 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

- İşletim Sistemi: OS 64-bit Windows 10

- İşlemci: Intel CPU Core i7 4790 4 GHz

- RAM: 16 GB

- DirectX: Sürüm 11

- Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 1070 / AMD GPU Radeon RX Vega 56 8 GB

- Depolama: 60 GB Kullanılabilir alan

 

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