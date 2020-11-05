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Teknoloji
Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:05 | Son Güncelleme:

Hitay Holding, Fujitsu'nun Türkiye'deki şirketini satın aldı

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Hitay Holding, Fujitsu'nun Türkiye'deki şirketini satın aldı
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Teknoser, Fujitsu Technology Solutions'ın Türkiye'deki iştiraki Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited'i satın alarak, Fujitsu'nun Türkiye'deki tek Tier1 satıcısı ve yetkili servis iş ortağı oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Fujitsu'nun Türkiye'deki iştiraki Fujitsu Technology Solutions Bilişim Limited Şirketi, Hitay Holding tarafından
satın alındı. Operasyonel performansı ve büyümeyi artırmak adına tamamen kanal odaklı bir model benimseyen Fujitsu, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede operasyonel modelini değiştirdiğini açıkladı. Satın alma şartlarına göre, Teknoser, Fujitsu Technology Solutions'ın yerel servis sağlayıcısı ve Türkiye pazarındaki tek Tier 1 kanal ortağı olacak. Bu süreçte müşterilerin Fujitsu Müşteri Yönetim Araçları'na, sunucularına ve depolama ürünlerine, Teknoser üzerinden yönetilecek destek servislerine kesintisiz erişimi sağlanacak. Her iki tarafın da satış fiyatını gizli tutma konusunda mutabık kaldığı satın alma süreci tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Fujitsu Technology ile imzalanan satın alma anlaşmasının, Rekabet Kurulu tarafından onaylandığını belirtti.

Fujitsu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Ürün Satış Yöneticisi Christian Leutner ise "Türkiye'deki ortakları Fujitsu'nun seçtiğini ve kendilerinin müşterileri için ihtiyaç duydukları ürünlere distribütörleri üzerinden ulaşabileceklerini ve Teknoser ekibinden alışık oldukları seviyede ürün servisi ve destek alacaklarını da belirtmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan şunları kaydetti: "İmzaladığımız bu iş birliği anlaşması, hem Teknoser hem de Fujitsu açısından stratejik bir öneme sahip. Bu satın almadaki amaç Fujitsu'nun Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek."

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