Hitachi'den 3 yılda toplam 22,7 milyar dolar yatırım

110. yıl vesilesiyle konuşan Hitachi Başkanı ve CEO’su Toshiaki Higashihara, “Dünyamız kaynak kıtlığı, iklim değişimi, nüfusun yaşlanmasıyla oluşan demografik değişiklikler ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği çeşitli sorunlar sebebiyle bir değişim yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in 2015’te belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Hitachi, Sosyal İnovasyon işini küresel ölçekte uygulayarak sürdürülebilir bir topluma ulaşma hedefiyle kuruluş prensiplerine, toplumsal gelişimi desteklemeye dönecek” dedi.



2019 yılında Orta Vadeli Yönetim Planı’nı açıklayan şirket, küresel büyümeyi desteklemek için Sosyal İnovasyon çalışmalarında küresel bir lider olmayı hedefliyor.

Hitachi teknolojinin geleceği olan 5 sektörü belirledi



Büyüme odaklı sektörleri Mobilite, Akıllı Yaşam, Endüstri, Enerji ve BT olarak belirleyen Hitachi, bunların her birindeki müşterilerinin sosyal, çevresel ve ekonomik değerlerini artırmalarına yardımcı olacak. Bunun için planladığı yatırım miktarını önceki Orta Vadeli Yönetim Planı’na göre 5 kat artıran şirket, 2,5 trilyon Japon Yeni (yaklaşık 22,7 milyar dolar) yatırım yapacak.



Bu yatırımın uygulanması için finansal disiplin ve kaldıraç unsurlarını korurken, yatırım sermayesinin geri dönüşünü (ROIC) bir yönetim göstergesi olarak kullanacak.



Hitachi, Lumada odaklı dijital çözüm tekliflerini küresel ölçeğe taşırken, inovasyou hızlandırmak için müşterilerle olan iş birliklerinin kapsamını da genişletecek.



Büyüme hedeflerininin odak noktası Hitachi Lumada



Şirket, Orta Vadeli Yönetim Planı’na göre 2021 için kendine koyduğu hedefleri de açıkladı. Buna göre beklentiler aşağıdaki gibi olacak.



En az %3 yıllık gelir artışı

En az %10 yatırım sermayesi geri dönüşü

En az %10 vergi öncesi operasyonel gelir oranı

En az %50 deniz aşırı gelir oranı

En az 2,5 trilyon Japon Yeni (~22,7 milyar dolar, 3 yıl için kümülatif) operasyonel nakit akışı



Hitachi, Orta Vadeli Yönetim Planı ve sonraki dönemdeki büyüme için Lumada kullanarak ortak girişimler kurarak toplumsal problemleri çözeceği Sosyal İnovasyon işine hız kazandıracak.



Lumada, müşterilerin verilerinden değer yaratmak ve dijital yenilikçiliği ileriye taşımak için Hitachi’nin gelişmiş dijital teknolojilerinden faydalanan çözüm, hizmet ve teknolojileri kapsıyor.



Bilgi Teknolojileri (BT) ve Nesnelerin İnterneti’ndeki gelişmelerin yanında, toplumsal ve iş aktiviteler artan bir hızla veri üretirken, Hitachi bu verileri geleceğin toplumunun değer kaynağı olarak görüyor ve 2016 yılında oluşturduğu Lumada işi ile büyük ölçekteki verileri dünya için inovasyon yaratmakta kullanıyor.



2021 Orta Vadeli Yönetim Planı kapsamında açık inovasyon fikrini benimseyen Hitachi, sahip olduğu teknoloji platformları ve know-how’ın yanına dış kaynaklardaki bilgiyi ekleyerek ortaklarıyla beraber büyüyecek.



Hitachi, Lumada çözümlerini yaygınlaştırmak için orijinal, müşteri destekli ortak yaratım metodolojisi NEXPERIENCE’ı geliştiriyor.



Şirketin merkez araştırma laboratuvarının araştırma girişimi olan Kyösö-no-Mori, endüstrinin yanı sıra, akademi, hükümetler ve startup’larla iş birlikleri başlatacak. Startup’ları desteklemek için 2019 yılının Nisan ayında Kurumsal Yatırım Sermayesi Ofisi’ni kuran şirket, Haziran ayında kurumsal yatırım sermayesi fonunu açıklamıştı.



Yatırım ve ortak yaratım amacıyla özellikle ABD ve Avrupa’daki startup’lar desteklenerek yıkıcı teknolojiler ve iş modelleri geliştirilecek.