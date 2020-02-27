Hitachi, VSP5000 platformunu tanıtıyor

Hitachi Virtual Storage Platform 5000, 4 Mart 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek büyük bir etkinlikte tanıtılacak. Hitachi VSP5000, veri miktarının her geçen gün arttığı günümüzde veri yönetimine ölçeklenebilir, hızlı ve esnek bir yaklaşım getiriyor.

Kurumsal veri yönetimi ve depolama alanında akla gelen ilk ismin Hitachi olduğunu belirten Hitachi Vantara Genel Müdürü Önder Sönmez, “Veri yönetimi ve depolama alanında sahip olduğumuz uzun yıllara dayanan deneyimimizi Hitachi VSP5000 gibi en yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. 4 Mart’ta düzenleyeceğimiz etkinliğimizle müşterilerimiz, Hitachi VSP5000 platformumuzun gücünü ve ne gibi faydalar elde edeceklerini yakından görecekler” dedi.

Müşteri deneyiminin Hitachi için büyük önem taşıdığının altını çizen Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz çözümlerle kurumlara sadece altyapı yeniliklerinin temelini sunmakla kalmıyor aynı zamanda şimdi ve gelecekte yaşayabilecekleri zorlukları da üstleniyoruz. Satış yapmaktan öte en önemli amacımız en iyi müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamak. Hitachi’yi tercih eden müşterilerimiz, VSP5000 dahil olmak üzere tüm ürün ve çözümlerimizde en iyi destek hizmetlerini sağlıyoruz. Sürekli firmware güncellemeleri ve diğer yeniliklerle müşterilerimizin en iyi toplam sahip olma maliyetini elde etmelerine olanak tanıyoruz.”

Geçtiğimiz yıl aralarında beş büyük bankanın da yer aldığı yeni büyük kurumsal müşterilerle pazar payını artıran ve yüzde 40 büyüyen Hitachi, Türkiye’de güçlenmeye devam ediyor. Pazar payını sürekli artıran, işini en iyi şekilde yapan ve sahiplenen bir şirket olarak çok güçlü bir veri yönetim şirketi olmaya çalıştıklarını ifade eden Sönmez, “Hem dünya hem de Türkiye pazarında her geçen gün daha da güçleniyoruz. Orta ölçekli işletmelere daha iyi hizmet verebilmek ve bu pazardaki payımızı artırabilmek için güçlü bir iş ortağı ekosistemi oluşturuyoruz. Müşterilerin her zaman memnun olduğu, kalitenin ve müşteri deneyiminin en üst düzeyde olduğu bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.