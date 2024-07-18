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Hintli Krishna Grubu ile mutabakat anlaşması

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#Vestel Mobilite#Krishna Grubu#Anlaşma
Hintli Krishna Grubu ile mutabakat anlaşması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 16:11

Mobilite ve batarya enerji depolama alanlarındaki çalışmalarını yürüten Vestel Mobilite şirketi, Hindistan’da başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ile enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için Hintli Krishna Grubu’na bağlı Shloka Enterprises ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

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İmzalanan anlaşma kapsamında iki şirketin Hindistan’daki EV şarj istasyonları, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri pazarındaki potansiyel fırsatları belirlemek için iş birliği yapacağı açıklandı. Anlaşmayla bu alanlardaki ilgili teknoloji ve ürünleri Hindistan’a getirecek yeni iş ortaklıklarıyla sonuçlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vestel 2017’den bugüne ürettiği EVC’lerle Türkiye ve Avrupa’da 30’a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptı. Halen bu alanda hem global hem de yerli birçok müşterimiz bulunuyor. Mobilite alanında yaşanan küresel değişim ve dönüşüm, elektrikli şarj istasyonlarına yönelik ihtiyacı da hızla artırıyor. Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileri, araç dışı batarya kullanımını da etkiliyor. Vestel Mobilite olarak bu büyümeden payımızı almak için AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyoruz. Küresel oyuncu olma vizyonumuz kapsamında dünyanın değişik köşelerinde potansiyel iş ortaklıkları kurma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Shloka Enterprises ile imzaladığımız anlaşmayla Hindistan pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

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#Vestel Mobilite#Krishna Grubu#Anlaşma

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