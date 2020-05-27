MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHidroksiklorokin ilacı koronavirüse çare mi?
GeriTeknoloji Hidroksiklorokin ilacı koronavirüse çare mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 27.05.2020 - 06:37,Son Güncelleme:

Hidroksiklorokin ilacı koronavirüse çare mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hidroksiklorokin ilacı koronavirüse çare mi?
Abone Olgoogle-news

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık bahsettiği ve Covid-19'a yakalanmamak için kullandığını söylediği hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurduğunu açıkladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" dedi.

Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

Trump, basın toplantılarında sık sık hidroksiklorokin ilacını övmüş ve kamu sağlığı yetkililerinin kalp sorunlarına yol açabileceğini söylemesinie karşın, ilacı kullandığını açıklamıştı.

Oppo Reno 3 Pro incelemesiFind X2 model amiral telefonunun ardından Oppo bu kez Reno 3 Pro ile Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Peki Oppo Reno 3 Pro nasıl bir telefon? Yakından inceledik...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle