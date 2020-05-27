Hidroksiklorokin ilacı koronavirüse çare mi?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık bahsettiği ve Covid-19'a yakalanmamak için kullandığını söylediği hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurduğunu açıkladı.
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" dedi.
Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.
Trump, basın toplantılarında sık sık hidroksiklorokin ilacını övmüş ve kamu sağlığı yetkililerinin kalp sorunlarına yol açabileceğini söylemesinie karşın, ilacı kullandığını açıklamıştı.
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