Hibrit eğitimin bugünü ve geleceği konuşuldu

Eğitimle ilgili panellerin düzenlendiği, eğitmenlerin ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak inovatif adımların tartışıldığı BettFest 2021 geçtiğimiz günlerde çevrimiçi olarak düzenlendi. İngiltere merkezli BettFest kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğin Sınıfını Yaratmak” başlıklı Microsoft panelinde ise öğretmenler, eğitim liderleri ve sivil toplum kuruluşlarından sözcüler bir araya geldi. Hibrit ve uzaktan eğitimde öğrenci deneyiminin nasıl geliştiğinin ve önümüzdeki dönemde öğrenci ve öğretmenleri nelerin beklediğinin konuşulduğu panelde, çevrimiçi eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve öğrencilerin “daha iyi hissetmesi” için teknolojinin nasıl kullanılması gerektiği masaya yatırıldı.

Pandeminin yarattığı şartlar nedeniyle dünya genelinde 1.6 milyar öğrencinin uzaktan eğitim görmeye başladığını ve bu sayının dünyadaki öğrencilerin %90’ına denk geldiği ifade eden Microsoft Eğitim Lideri Mark Sparvell, günümüzün öğrencilerini gelecekte önemini daha da artıracak dijital ve bilişsel yetkinliklerle donatmanın son derece hayati olduğuna dikkat çekti.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler arasında en yaygın karşılaşılan sorunun motivasyon kaybı, dikkat dağınıklığı ve bilişsellikte düşüş olduğunu dile getiren ve bu nedenle gençlerin duygu durumlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Mark Sparvell, bu noktada devreye giren teknolojik uygulama ve araçların eğitim kalitesinde fark yarattığını ifade etti.



Sparvell, “Aralık ayında 1500 öğrenci ve 1500 eğitimcinin katılımıyla Amerika, İngiltere ve Hindistan’da yürüttüğümüz kapsamlı araştırmalar, öğrencilerin en çok sosyal etkileşimin eksikliğini hissettiğini gösteriyor. Sınıf içinde yaşanan fiziksel birliktelik, kütüphaneye giderken bir arkadaşla sohbet edebilme, fikir alışverişinde bulunabilme gibi ufak ancak eksikliği hissedilen unsurların yerini teknolojiyle mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyoruz. Uzaktan eğitimde hem öğrenciler hem eğitmenler için duyulduğunu ve anlaşıldığını hissetmek son derece önemli. Bu nedenle pandemi sürecinde Teams’e kişiselleştirilmiş geribildirim, öğretmenden öğrenciye özel mesaj ve doğru yapılan işler & ödevler için takdir etiketi gibi özellikler eklendi. Bunların öğrencilerin motivasyonunu ciddi oranda artıran eklentiler olduğunu gözlemledik. Öte yandan, yine Teams’e eklenen yeni bir uygulama olan ve Teams’in veri sunan Insights özelliğiyle entegre çalışan ‘Reflect’ sayesinde öğretmenlerin öğrencilere duyguları ve sosyal ortamlarıyla ilgili soru sorabilmeleri ve aralarındaki bağı derinleştirmeleri mümkün oluyor” dedi.

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan ve hibrit eğitim modelleri öğrencilerin, eğitimcilerin ve hatta ebeveynlerin hayatını derinden etkilerken, söz konusu modellerin öğrenciler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor. Bugün dünya çapında 200 milyonu aşkın öğrenci, fakülte, enstitü lideri ve eğitmen Microsoft Teams kapsamında sunulan eğitim ürünlerini kullanıyor. Microsoft, hibrit eğitim uygulamalarını iyileştirerek verimliliği artırmaya yönelik somut adımlar atabilmek amacıyla küresel düzeyde, düzenli olarak araştırmalar yürütmeyi sürdürüyor.