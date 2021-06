Hibrit çalışmanın zorlukları konusunda şirketlere önemli uyarı

Şirketlerin bu hamleyi başarıyla gerçekleştirebilmesi için hem uzaktaki hem de ofisteki çalışanlara eşit ölçüde, şeffaf ve verimli bir şekilde odaklanabilme ve işbirliği etme, inovasyonu ve işte büyümeyi destekleyen anlamlı katkılarda bulunma olanağı tanıyan, adil bir ortam yaratan teknolojileri ve yeni çalışma politikalarını hayata geçirmesi gerekecek.

Citrix İş Stratejisi Başkan Yardımcısı Tim Minahan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Küresel salgının dayattığı sürekli uzaktan çalışma modeli birçok açıdan şartları herkes için eşitledi. Uzaktan çalışma dünyasında herkes ekranda birbirine eşit kutularda görünüyor ve bir projeye katılmak için herkes bilgiye ve fırsatlara aynı şartlarda erişiyor. Şirketlerin, hibrit modellere geçerken, hiçbir çalışanın çalıştığı yer dolayısıyla dezavantajlı duruma düşmemesini sağlamak ve daha esnek çalışma modellerinin etkinlikte ve üretkenlikte sağlayabileceği gelişmelerden yararlanmak için bu tutarlı, kapsayıcı ve adil deneyimi koruması gerekir.”

Dijital uçurumu etkili bir şekilde daraltmak için

Şirketler, hibrit çalışmanın yaratma tehdidinde bulunduğu dijital uçurumu etkili bir şekilde daraltmak için, ekiplerin, işin nerede yapılması gerekiyorsa orada yapılması amacıyla uygulamalara ve bilgiye sürekli olarak erişebildiği ve projeler için işbirliği edebildiği ortak ve şeffaf bir ortam sağlayan paylaşılan dijital bir çalışma alanı kurmalı. İşbirliğine dayalı ve adil çalışma yöntemlerini teşvik eden politikalarla desteklenen bu tür çalışma alanları, çalışmanın her yerden verimli olarak yürütülmesini destekleyebilir.

Çalışanların işbirliği etmek ve işlerini her yerde, ofiste, evde ya da yolda yapabilmek için ihtiyaç duyduğu çalışma kaynaklarına güvenilir erişim



Kurumsal ve kişisel bilgilerin güvenliğinin her türlü cihazda ya da yerde korunmasını sağlayacak bağlama dayalı güvenlik



Yürütmeyi kolaylaştıracak, işbirliğini geliştirecek ve bütün ekip üyeleri için nereden çalıştıklarına bakılmaksızın adil erişim ve bilgi paylaşımı sağlayacak paylaşılan bir ortam.



Minahan sözlerini şöyle bitirdi: “Hibrit çalışma geleceğin yaklaşımlarından biri ve bu modelin doğasındaki riskleri kavrayan ve geçişlerini dikkatle planlayan şirketler tuzaklardan kaçınabilir ve çalışanların her yerden inovasyon gerçekleştirebilmek ve yaratıcılık göstermek için eşit fırsatlar yakalayabileceği ve hem kendilerinin hem de şirketlerinin başarısına katkı sağlayabileceği kapsayıcı ortamlar geliştirebilir” dedi.