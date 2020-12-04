HES’ler yerli sistemle tek merkezden kontrol edilecek

Bakan Fatih Dönmez, Elektrik Üretim A.Ş. tarafından üretilen, yerli ve milli EOS’un Antalya’daki açılış törenine, video konferansla katıldı. Tören kapsamında, projenin açılışı, bu sistemin Türkiye’de ilk uygulandığı Kepez Hidroelektrik 2 Santrali’nde gerçekleştirildi.



JENERATÖRDE 16 MİLYON EURO TASARRUF



Enerji yönetiminde kaynak ve teknolojinin birbirini tamamladığını anlatan Bakan Fatih Dönmez, enerji teknolojileri üretiminin, artık Türkiye’nin enerji geleceğinde stratejik bir noktayı tuttuğunu söyledi. Bakanlık bünyesindeki bütün kurumlarda enerjinin yerlileşmesi için bütün adımları attıklarını ifade eden Bakan Dönmez, Türkiye’nin yüzde 100 ilk yerli ve milli jeneratörünü Keban Hidroelektrik Santrali’nde (HES) devreye aldık. Ardından 2’nci jeneratörü de devreye alarak, 16 milyon euro tasarruf ettik. 3 ve 4. jeneratörlerin de üretimine başladık" dedi.



TÜM HES’LER TEK MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK



HES’lerdeki yerlileşme çalışmalarının sürdüğüne değinen Bakan Dönmez, Yaşadığımız salgın dönemini de göz önünde alırsak yurt dışından parça ve personel getirmek çok sıkıntılı hale geldi. Bu durum yerli üretimin önemini bir kere daha gösterdi. Bugün EÜAŞ’e ait 18 HES’te otomasyon sistemi bulunurken, 28’inde bulunmuyor. Artık tüm tesislerimizi tek merkezden ve otomatik sistemlerle kontrol edebileceğiz" dedi.



MALİYET 10’DA 1’E DÜŞTÜ



Bakan Dönmez, ortalama bir HES’te kullanılacak otomasyon sisteminin maliyetinin 3 milyon dolar olduğunu belirterek, bu bedelin yerli imkanlarla sağlanması halinde 10’da birine maledildiğini vurguladı. Türkiye genelindeki HES’lerde kullanılan ithal otomasyon sisteminin yenilenme maliyetinin 600 milyon doları bulacağını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, yerli otomasyon sistemiyle 60 milyon dolara mal edileceğini söyledi. Bakan Dönmez, yerli sistemin kod ve yazılımlarının milli olması nedeniyle siber ataklara karşı daha güvenli olduğuna da dikkati çekti.



TÜRKİYE DÜNYANIN 6’NCI ÜLKESİ OLDU



EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz da konuşmasında, Türkiye’nin kendi jeneratörünü üretecek duruma geldiğinden söz etti. Çok yakında yerli türbin üretileceğini de anlatan Alagöz, şöyle konuştu:



Elektronik kontrol sistemleri, Türkiye’nin kamu ve özel ayrımı olmaksızın tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz noktadır. Dünyada bu teknolojiyi üretebilen 5 firma ve devlet vardır. Bugün Türkiye 6’ncı devlet olma özelliğini ortaya koydu. Milli enerji üretimine inanmış bir ekibiz. O kadar dışarıya bağlıydık ki en ufak bir modernizasyon için bile 3 ay beklemek zorundaydık. Artık bu kadar beklemeye gerek kalmadı."



EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e hediye edeceği yerli ve milli anakartı video konferansla tanıttı.



