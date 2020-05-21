HES Kodu: Türkiye'de seyahat edebilmek için gerekli olacak kod nasıl alınır ve kullanılır?

Fahrettin Koca Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek" dedi.

Seyahatlerde sağlık kontrollerinin ilgili firma tarafından yapılacağını belirten Koca, "Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca uygulama aracılığıyla vatandaşların bulundukları ortamda veya gitmek istedikleri yerde ne ölçüde riskli bir durumla karşılaşabileceğini görüp, tedbir alabileceğini de ifade etti.

Koca, bir yolcuya virüs bulaştığının tespit edilmesi halinde ise yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin bu uygulama sayesinde takibinin yapılacağını da kaydetti.



SMS yoluyla da alınabilecek

HES Kodu, Hayat Eve Sığar cep telefonu uygulaması üzerinden ya da kısa mesajı yoluyla alınabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor ve T.C. kimlik numarası gibi sabit değil. Her paylaşımda farklı bir HES Kodu alınabilecek.

HES Kodu sorgulaması için kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması, Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor.

Bakan Koca, cep telefonu uygulamasının kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını söyledi.