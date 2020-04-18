Heroes of the Storm'da Karanlık Nexus etkinliği başladı

Kuzgun Lord nihayet alt edilse de kaos ve nefret, Nexus'un dört bir yanını sarmaya devam ediyor. Asil Protoss kahramanları Tassadar ve Fenix'in de aralarında olduğu bir grup, yozlaşmayı durdurmak için akıl sağlıklarını riske atarak geçidin ötesine adım attı. Deathwing ise Karanlık Nexus'un tehlikeli kalbine yükselerek bir fetih savaşına girişmeyi planlıyor.

İster güç ister barış peşinde olun, 14 Nisan tarihinde başlayacak ve bir sonraki büyük Heroes of the Storm güncellemesine kadar sürecek Karanlık Nexus'un Parçaları etkinliğinde yerinizi almayı unutmayın.

Yeni Kostümler – Deathwing, Fenix, Tassadar, Gul’dan, Alarak

Yeni Binekler – Karanlık Nexus Yaratığı, Karanlık Nexus Köpeği, Karanlık Nexus Mantası

Karanlık Nexus'un Parçaları Paketleri – Yeni spreyler, emojiler ve simgeler.

YENİ NEXUS ANOMALİSİ: YARDIM ÇAĞRISI

Nexus Anomalileri, her bir dereceli sezonunda oyuna getirilen deneysel güncellemeler. İlk Nexus Anomalimiz olan Deneyim Küreleri güzel tepkiler aldığından bu özelliğimiz oyundaki yerini koruyor.

Nexus'a gelecek bir sonraki anomalimiz Yardım Çağrısı ise bugün sunuculara geliyor! Yardım Çağrısı, hem kulelere hem de merkezlere sağladığı savunma özellikleriyle bu yapıları daha da kuvvetli hale getirecek.