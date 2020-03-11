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Teknoloji
Haber Giriş: 11.03.2020 - 07:39,Son Güncelleme:/

Hermitage Müzesi, iPhone 11 Pro ile tek şarjla tek bir planda filme alındı

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Hermitage Müzesi, iPhone 11 Pro ile tek şarjla tek bir planda filme alındı
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Saint Petersburg, Rusya’daki Hermitage Müzesi’nde 5 saat 19 dakika 28 saniye süren yürüyüş, iPhone 11 Pro Max ile tek şarjla ve kesintisiz tek bir planda filme alındı.

Yönetmen Axinya Gog tarafından yönetilen film, izleyicileri Rubens, Rembrandt, Tiziano Vecellio, Caravaggio, El Greco ve diğer sanatçılara ait yaklaşık 600 başyapıtı barındıran dünyanın en büyük müzelerinden birinin 45 salonunda gezdiriyor. Film, iPhone 11 Pro’nun yeni kamera sisteminin yanı sıra pil ömrünü de sergiliyor.

Hermitage Müzesi, iPhone 11 Pro ile tek şarjla tek bir planda filme alındı

Gog’un boş bir müzenin hayatındaki bir günü filme almak üzere koyulduğu bu yolculukta, Hermitage ana karakter olarak öne çıkıyor: “Bu video, benim için zaman içinde bağlantı kurmayı ifade ediyor: Ezeli ve ebedi sanat eserleri, modern yaşamla ve en yeni teknolojiyle bir araya geliyor. İzleyicilerin yoğun yaşantılarına bir mola vererek kendilerini meditasyon etkisi yaratan bu güzelliğe bırakacaklarını umuyorum.”

Gog, çekim süreciyle ilgili olarak şöyle söylüyor: “Daha önce bu denli büyük ölçekli bir projede iPhone ile çalışmamıştım. Bu yüzden ekibimle birlikte aygıtı titizlikle inceledik ve yaratıcı çözümümüzün tamamını aygıt özelliklerini temel alarak geliştirdik. Şu anda bunun yalnızca iPhone ile çekilebilecek bir proje olduğunu söyleyebilirim.”

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