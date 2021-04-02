Herkes için kapsayıcı geleceği destekleyecek inovasyonlar

Cisco Live etkinliği, dünya genelinde 200'ü aşkın ülkeden 90.000 müşteri ve ortağın katılımıyla 30-31 Mart’ta düzenlendi. "Turn IT Up" temasıyla düzenlenen çift yönlü dijital deneyim kapsamında, özellikle içinde bulunduğumuz zorlu zamanlarda şirketlerinin BT kahramanları olan müşteriler ve çözüm ortaklarına yer verildi.

Organizasyon, şirketin CEO'su Chuck Robbins dahil olmak üzere yöneticilerin açılış konuşmalarının yanı sıra, inovasyon konuşmaları, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile liderlik eğitimi ve teknik eğitim oturumlarını içerdi. Katılımcılar Keith Urban, The Killers ve Brittany Howard gibi sanatçıların etkileşimli müzik performanslarının yanı sıra, Bill Nye, Billie Jean King, Serena Williams ve daha birçok ünlüyü canlı izlerken, Cisco Live’da, bir dizi yenilik de duyuruldu.

“Benzersiz bir zaman dilimindeyiz”

Geçtiğimiz yıl, birlikte daha güçlü olduğumuzu ve sürekli değişen ve giderek dijitalleşen bir dünyada bağlantı kurmak, güvenlik ve otomasyon sağlamanın yeni yollarını bulmak için teknolojinin bize güç verebileceğini gördük. Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Reem Asaad da şunları söyledi: "Bizi bekleyen geleceği şekillendirebileceğiniz benzersiz bir zaman dilimindeyiz ve bunun temelini atmak için doğru teknolojiye ihtiyacımız var. Bu hafta sunduğumuz inovasyonlar sayesinde, dünya genelindeki müşterilerimiz BT'nin geleceğinde bağlantılar kurup, güvenlik ve otomasyon sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda herkes için kapsayıcı bir geleceğe gerçek anlamda güç vermek için teknolojiden faydalanabilecek."



Cisco, müşterilerin uygulamalarını yeniden düşünmesine, ekiplerini desteklemeye, işletmelerinin güvenliğini sağlamasına ve altyapılarını dönüştürmesine yardımcı olacak inovasyonları da tanıttı:

Cisco İnternet Altyapısını Yeniden Tasarlıyor: Hızlı dijitalleşme ve 5G, birçok kişi için inanılmaz olanaklar ortaya çıkaracak. Kapsayıcı bir gelecek, internetin ekonomisini sonsuza kadar değiştiren bir ağ dönüşümünü gerekli kılıyor. Cisco Live’da silikon, optik, yazılım ve çok büyük ölçekli ağların yeniden tasarlanmasını sağlayan sistemlerde çığır açan yeni inovasyonlarla Geleceğin İnterneti stratejisi duyuruldu.

Cisco Plus ile Hizmet Portföyüne Köprü: Müşterilerin satın aldıkları çözümlerin türleri ve bu çözümleri nasıl satın alabilecekleri konusunda daha fazla seçeneğe ihtiyacı var. Cisco, zaman içinde hizmet olarak sunduğu portföyünün çoğunluğuna erişim sağlayacak Cisco Plus'ı tanıttı. Cisco Plus, BT ve tedarik uygulamalarını basitleştirerek müşteriler için daha fazla hız, çeviklik ve ölçek sunuyor. Bunun yanında, veri merkezi ağ bağlantısı, işlem ve depolama için esnek tüketim olanağı sağlıyor.

Cisco Secure Parolasız Geleceği Tanıttı: Parola kullanımının sonuçları herkesçe bilinir. Parolalar kolay ele geçirilir, zor yönetilir ve şirketlere her yıl milyarlarca dolara mal olur. Cisco Secure kullanıcıların parolayı atlayıp güvenlik anahtarları veya platformun biyometrik özellikleri yoluyla bulut uygulamalarında güvenli bir biçimde oturum açmasına olanak tanıyan Duo'nun altyapıdan bağımsız, parolasız kimlik doğrulama hizmetini tanıttı. Duo'nun sunduğu parolasız kimlik doğrulama, Cisco'nun sektörde öncü sıfır güven platformunun bir parçası olup, cihaz ve davranış izleme denetimleriyle oturum açma güvenliğini daha fazla güçlendirir.

Müşterilere Uygulamalar ve İnternet Genelinde Eşsiz Görüş Olanağı: Teknoloji ekipleri hibrit iş stratejileri için SaaS, internet ve bulut çözümlerini kullanmaya hız verdikçe, şirket ağı ötesinde görünürlük giderek daha kritik hale geliyor. Cisco, ThousandEyes internet ve bulut zekâsı çözümünün Cisco Catalyst 9000 anahtarlama portföyü ve Cisco AppDynamics Dash Studio ile entegre olarak şirket ve bulut ağları için sektörün ilk ve tek tam yığın görünürlük çözümünü sunduğunu duyurdu.

Cisco En Kapsamlı SASE Mimarisini Görücüye Çıkardı: Hibrid çalışma ve buluta geçişin hızlanmasıyla, ağları yönetmek ve kullanıcı, cihaz, uygulama ve verilerin genişleyen saldırı yüzeyi genelinde güvenliği sağlamak daha karmaşık bir hale geldi. Cisco, tüm ana bileşenleri tek bir çözümde satın alma olanağı ve gelecekte birleşik bir abonelik hizmetine kolayca geçiş yapma esnekliği sunan genişletilmiş bir Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) mimarisiyle ağ ve güvenlik işlemlerini basitleştirdi. Bunun yanında, uç noktadan buluta eksiksiz koruma sağlayan, buluta özel SecureX platformunda yapılan yenilikleri açıkladı.