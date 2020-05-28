Uncancelled Cup nasıl doğdu?

COVID-19 pandemisinin başlaması ile tüm dünyanın evlerinde vakit geçirdiği, sosyalleşemediği, spor turnuvalarının, konserlerin, buluşmaların yapılamadığı bu düzen, hepimiz için bir zorunluluk haline geldi. Bu dönemde dünya çapında #HOMETEAM hareketini hayata geçirdik. Bu çatı altında da aktif kalmayı, farkındalığa ulaşmayı, öğrenmeyi, eğlenmeyi ve mücadeleyi kapsayan bir yapı kurduk. Kalp ve beden sağlığımızı korumanın yanı sıra mental sağlığımızın da çok önemli olduğunu düşünerek #HOMETEAM çatısı altında insanların evde eğlenceli vakit geçirmesine odaklandık. Evde geçirilen zamana sanal egzersiz programlarımız, training uygulamalarımız üzerinden başlattığımız meydan okumalar yanı sıra işin içine biraz eğlence katmak istedik.

Yaşanan bu zorlu süreçte markaların farklı projeleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Sizin Uncancelled Cup’ı düzenlemekteki amacınız neydi?

Hepimiz evlerdeydik ancak o çok sevdiğimiz futbol karşılaşmalarını değil stadyumlardan evden bile izlememiz mümkün değildi. Tüm şampiyonalar, turnuvalar, ligler ya iptal oldu ya da ertelendi. Biz de ülkemizde çok sevilen futbola ara verilmesinden, dünyada tüm liglerin ve şampiyonaların ertelenmesinden yola çıktık. Futbolseverlerin futbola duyduğu özlemi nasıl giderebileceğimizi, bizi rahatlatan heyecan ve coşkuyu nasıl devam ettireceğimizi düşündük ve futbolun eğlencesini ve coşkusunu evlerde yaşatmak için “her şey iptal olur, bu lig iptal olmaz” diyerek adidas Uncancelled Cup’ı yarattık.



Sadece COVID-19 sürecinde değil artık hepimizin daha çok online olduğumuz bir dönemin içerisindeyiz. E-spora da çok fazla yatırım yapılıyor ve pek çok turnuva düzenleniyor. Bu turnuvayı siz nasıl farklılaştırdınız?

5-19 Mayıs tarihlerini kapsayan Uncancelled Cup ile sanal bir Avrupa Şampiyonası formatı yaratarak 24 isimden oluşan bir oyuncu kadrosu ile 56 maçlık bir seri oluşturduk. Online olarak oynanan ve canlı yayınlanan maçlar, iki kişi arasında yorumcular tarafından yorumlanarak gerçek maç havasında gerçekleştirildi. Projemizin herkes tarafından bilinmesi ve ilginin maksimumda olması için de Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Celil Nalçakan, Ahmet Dursun, Vedat Muriç, Lukas Podolski, Yusuf Çim, Bedirhan Soral, Olgun Toker, Furkan Andıç, İbrahim Yattara, Anıl Tetik, Oğuzhan Özyakup ve Aytaç Kara gibi ünlü isimler ve futbolcuları da dahil ettik. Hepsi turnuvamızda gönüllü olarak yer aldılar.

Uncancelled Cup'ta canlı olarak yayınlanan maçların her biri, ortalama 25 bin izlenme elde ederek, Türkiye Süper Ligi 2019-20 futbol sezonundaki ortalama stadyum izleyici katılımının iki katı performans gösterdi. Turnuva boyunca toplam 1.2 milyon canlı, tekrarlarla birlikte yaklaşık toplam 1.5 milyon izlenme elde ettik. 56 canlı maç yayınıyla toplamda 40 saat canlı yayın süresine ulaştık. Sadece final maçımız 112bin kişiye ulaştı. Paid sosyal medya kampanyamızla 8M, Youtube reklamlarıyla 3M kullanıcıya ulaşıldı. De-Marke, Kafa, Socrates gibi medya partnerleri aracılığıyla sosyal medyada 10 milyon görüntülenme elde ettik. Plug ile hazırladığımız Instagram videoları sosyal medyada çok ilgi gördü. 180 haber yansımasıyla 4 milyona yakın erişim yakaladık.

Kampanya uzun izlenme süreleriyle de dikkat çekti. Maçlar, dijital dünyanın izlenme oranlarının üzerinde, 20 -40 dakikalık ortalama sürelerde heyecanla takip edildi. Kampanyanın etkisiyle adidas Instagram kanalı takipçi sayısında %6 artış görüldü, ayrıca site trafiği %65 arttı.



Bu turnuva ile teknolojik anlamda dünyada ve Türkiye’de neler yaptınız?

Canlı olarak yayınlanan Uncancelled Cup Turnuvası’nda maçların yayınına, oyuncuların ve yorumcuların canlı görüntülerini ekleyerek ile e-sports dünyasında oyunun kurallarını değiştirdik. Günümüzde birçok marka e-sports alanında projeler gerçekleştiriyor ve bunu internet üzerinden sunuyor. Oyunda observer mode (ziyaretçinin izleyebileceği durum) olmaması nedeniyle iki kişi oyunu canlı olarak oynarken bunun tüm internet kullanıcılarına sunulamaması bariyeri ile karşılaştık. Ek olarak, normal bir futbol maçındaki gibi sunucu ve yorumcunun da dahil edildiği bir yayın yapılamıyordu. Bu kapsamda, yaptığımız ar-ge çalışmaları ile, aynı anda birden çok noktadan yayını alan ve bu yayını observer mode olmadan playstation’dan alınan görüntü ile birleştirip yayınlayabilen bir platformu oluşturduk. İki oyuncunun görüntüsünü ayrı ayrı Skype üzerinden canlı bağladık, ki skype dışındaki uygulamalarla da bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ek olarak yorumcu ve sunucu için de yine Skype üzerinden canlı olarak dahil ettik. Ana görüntümüz olan maç yayınını da oyuncuların konsolu üzerinden aldık. Birçok yerden aynı anda gelen yayını, anlık birleştirip tek bir yayın/stream olarak CDN’e sunduk.

Peki halihazırda YouTube, Twitch gibi var olan bir teknolojiye neden entegre olmak istemediniz?

Bu işi planlarken en çok karşılaştığımız sorulardan biri bu oldu. Ancak biz farklı bir yaklaşım benimsedik ve proje boyunca ‘Oyunun Kuralı Değişti’ söylemimizin arkasında durarak kuralları değiştirmeye odaklandık. Twitch veya YouTube başka bir mecranın içerisinde konumlanmaktansa, Uncancelledcup.com ile kendi stadımızı, mecramızı yarattık. Oluşturduğumuz Uncancelled Cup platformunu aslında bir dijital stadyum gibi konumlandırdık. Bu proje teknik anlamda konsol oyunlarındaki bariyeri ortadan kaldırdığımız dünyadaki ilk çalışma. Oyuncuların oyunlarını yayınlayabildiği bir platform yarattık. Bugün futbol ile başlattığımız bu aktivite, ileride başka spor alanlarında da kullanılabilecek düzeyde.

Bu teknolojiyi e-ticaret ile nasıl buluşturdunuz?

Bizim için marka olarak müşterilerimizi tanımlamak da çok önemli. Bu kapsamda, Uncancelledcup.com sitesi üzerinde yerleştirdiğimiz kodlar ile, maç bazında hangi maçın seyredildiği ve bunun gibi verileri e-ticaret sitemiz olan adidas.com.tr ile de entegre ettik. Bu sayede de kullanıcılarımız e-ticaret sitemize geldiğinde, onları tanıyor olduk. Örneğin Podolski’nin tüm maçlarını seyredenlere, Podolski kataloğu göstererek kişileri e-ticaret dükkanımızda Uncancelled Cup kategorisine yönlendirdik. Ek olarak, ücretli işbirlikleri ve medya satın alma yatırımlarımızda da bu verilerle beslenen bir strateji kurguladığımız için kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak da bizim için mümkün oldu.