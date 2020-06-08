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Teknoloji
Haber Giriş: 08.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar

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Her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar
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Koronavirüs salgınıyla özellikle PC oyunlarında patlama yaşandığını görüyoruz. Şubat ve Mart aylarındaki oyun ve oyun içi ürünlerin siparişlerinde yüzde 30 artış gördük. Bu miktar Nisan’da Ocak - Mart dönemine göre yüzde 5 daha büyüdü. Peki yüksek paralar ödemeden hemen her bilgisayarda çalışan popüler oyunlar hangileri? İşte Oyunfor'a göre her bilgisayarda çalışan o oyunlar...

Çok oyunculu FPS / Aksiyon

• Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)

• Sniper: Ghost Warrior 2

Tek oyunculu ya da eşli oynanabilen FPS / Aksiyon

• Call of Juarez: Bound in Blood

• Dishonored

• Killing Floor serisi

• Blasphemous

Strateji

• Stronghold

• Shadow Tactics: Blades of Shogun

• Stellaris

• Hearts of Iron

• Commandos serisi

Rol yapma ve sıra tabanlı oyunlar

• Banner Saga

• Pillars of Eternity 2

Hayatta kalma, simülasyon ve açık dünya

• Kenshi

• Green Hell

• PC Building Simulator

• American Fugitive

Aksiyon / Macera

• Risk of Rain 2

• Darksiders serisi

Futbol

• PES 2020

Yarış

• Gas Guzzlers Extreme

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