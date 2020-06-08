Her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar
Koronavirüs salgınıyla özellikle PC oyunlarında patlama yaşandığını görüyoruz. Şubat ve Mart aylarındaki oyun ve oyun içi ürünlerin siparişlerinde yüzde 30 artış gördük. Bu miktar Nisan’da Ocak - Mart dönemine göre yüzde 5 daha büyüdü. Peki yüksek paralar ödemeden hemen her bilgisayarda çalışan popüler oyunlar hangileri? İşte Oyunfor'a göre her bilgisayarda çalışan o oyunlar...
Çok oyunculu FPS / Aksiyon
• Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG)
• Sniper: Ghost Warrior 2
Tek oyunculu ya da eşli oynanabilen FPS / Aksiyon
• Call of Juarez: Bound in Blood
• Dishonored
• Killing Floor serisi
• Blasphemous
Strateji
• Stronghold
• Shadow Tactics: Blades of Shogun
• Stellaris
• Hearts of Iron
• Commandos serisi
Rol yapma ve sıra tabanlı oyunlar
• Banner Saga
• Pillars of Eternity 2
Hayatta kalma, simülasyon ve açık dünya
• Kenshi
• Green Hell
• PC Building Simulator
• American Fugitive
Aksiyon / Macera
• Risk of Rain 2
• Darksiders serisi
Futbol
• PES 2020
Yarış
• Gas Guzzlers Extreme
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle