Şirketler online mecraları kullanarak rakibini sabote ediyor

Şirketler için rakip bir şirketi sabote etmek, yeni bir kavram değil. Ancak her şeyde olduğu gibi rekabet de dijital dünyaya taşındı ve bu kapsamda etik olmayan yöntemler de izlenebiliyor. Bu eylemler, sahte olumsuz içerikli yorumlar ile rakip şirketin ürün ve hizmetleri gözden düşürmekten, web sitesini hacklemeye kadar değişiyor. Yeni bir ankete göre her 5 şirketten 1’i, online mecralarda rakiplerini sabote edici etik olmayan yöntemler uygulayabileceğini söylüyor. Anketi değerlendiren Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, siber saldırıların kaynağında sadece para kazanmak isteyen hackerlerin değil rakip şirketlerin de olabileceğini belirterek rekabetin dijital mecralara taşındığını, bu durumun gelir ve itibar kaybı gibi oldukça kötü sonuçlara neden olabileceğini söylüyor.

%30’u Rakibinin İtibarını Sarsmayı Hedefliyor

Reboot Digital tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada hangi sektördeki şirketlerin rakiplerine karşı etik olmayan eylemlerde bulunmaya ve hangi yöntemleri kullanmaya daha istekli olduklarını tespit etmek için 1672 işletme sahibi ile bir anket gerçekleştirildi. Ankete göre şirketlerin %81,7'si rakiplerine online mecralarda zarar vermeyi düşünmeyeceklerini söylerken, %18,3'ü ise rakip bir şirketin faaliyetlerini alt üst etmek için etik olmayan bir planı uygulamaktan çekinmeyeceklerini söylüyor.

Ankete katılanların öne sürdükleri nedenlerse oldukça farklı. Anketi yanıtlayanların %30’u rakiplerinin itibarına zarar verme nedeni olarak daha iyi bir ürünü olduğunu öne süren ifadeler kullanırken %18’i ise, rakiplerinin müşteri kaybetmelerini sağlamak amacıyla bu tarz eylemlerde bulunacağını belirtiyor.

İnsan Kaynakları Başı Çekiyor

Hangi sektörlerin rakibini dijital dünyada sabote etmeye kalkışmasının daha muhtemel olduğu konusunda, işe alım ve İK sektörü %25 ile ilk sırada yer alırken, bunu %22 ile reklam / pazarlama / PR, %20 ile seyahat / turizm ve %19 ile işletme / finans sektörü izliyor. Güzel sanatlar ve tasarım sektörü ise %14 ile onları izliyor.

Bir sabotaj kampanyasında kullanılan potansiyel yöntemler sorulduğunda, anketi yanıtlayanların %57’si popüler inceleme platformlarında sahte incelemeler yayınlamak, %26'sı olumsuz bir kampanya yürütmek ve %14’ü olumsuz bir SEO kampanyası yürütmek şeklinde cevaplıyor. Şirket sahiplerinin yalnızca %3’ü ise rakibini sabote etmek için rakibinin web sitesini hacklemeyi düşündüğünü belirtiyor.

“Dijital Rekabette Önlemini Almayan Şirket Gelir ve İtibar Kaybına Uğrar”

Rekabetin dijital mecralara taşındığını belirten Akkoyunlu, bu kapsamda rakibin ürünü hakkında sahte hesaplarla kötü yorumlar yapmaktan DDoS saldırıları düzenleyip şirketi çalışamaz hale getirmeye kadar birçok farklı yöntemin kullanıldığına dikkat çekiyor. Birçok şirketin, rakibini iş yapamaz hale getirmenin ve sonuç olarak müşterilerini çalmanın yollarını aradığını söyleyen Akkoyunlu, bu nedenle şirketlerin, IT sistemlerini ve verilerini her zamankinden daha fazla korumaları gerektiği ve online itibarlarını doğru bir siber güvenlik politikası ile sağlama almaları gerektiği önerisinde bulunuyor. Akkoyunlu’ya göre dijital dünyadaki rekabette yeterli önlemlerin alınmaması, gelir kaybına ve itibarının zedelenmesine kadar birçok kötü sonuca neden olabilir.



