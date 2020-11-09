Her 11 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor

Siber güvenlik dünyasında şirketleri zor günler bekliyor. Sosyal mühendisliklerini gelişmiş saldırı teknikleri ile donatan hackerler şirketlere zarar vermeye devam ediyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre 2021 yılına kadar şirketlere yönelik her 11 saniyede 1 fidye yazılımı saldırısının gerçekleşeceği görülüyor. Milyon dolarlar üzerinde kayıplar yaşayan şirketlerin bu saldırılara karşı önlemler alması gerektiğinin altını çizen Komtera Teknoloji’nin Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli 5 önemli savunma çözümünü paylaşıyor.

1. Güçlü bir uçtan uca güvenlik çözümüne sahip olun. Fidye yazılımını durdurmanın en önemli yollarından biri çok güçlü bir uçtan uca güvenlik çözümüne sahip olmaktır. Bu çözümler uç nokta aygıtlarınıza yükleniyor ve kötü amaçlı yazılımların şirket sistemlerine bulaşmasını engelliyor.

2. Ağ geçidinin içinde ve dışında e-posta güvenliğini sağlayın. Fidye yazılımı yaygın olarak e-posta yoluyla iletildiğinden, fidye yazılımını durdurmak için e-posta güvenliği çok önemlidir. Güvenli e-posta ağ geçidi teknolojileri, tehditleri tanımlamak ve kullanıcılara teslim edilmelerini engellemek için e-posta iletişimini URL savunmaları ve ek sanal alanıyla filtreliyor.

3. Web filtreleme ve izolasyon teknolojilerine sahip olun. DNS web filtreleme çözümleri, çalışanların tehlikeli web sitelerini ziyaret etmelerini ve kötü amaçlı dosyalar indirmelerini engellerken, fidye yazılımını yayan virüslerin internetten indirilmesini de engellemeye yardımcı oluyor.

4. Çalışanlara siber güvenlik eğitimi verin. Şirketlerin çalışanlarına siber güvenlik eğitimlerini vermesi, kimlik avı saldırılarından fidye yazılımı saldırılarına kadar birçok saldırı çeşidine kadarı savunma bilgisini kazandırabilir. Çalışanlardan kaynaklı siber zafiyetlerin önüne geçilebilir.

5. Verileri yedeklemeyi unutmayın. Bir fidye yazılımı saldırısı başarılı olursa ve şirket verileri tehlikeye atılırsa, şirketi korumanın en iyi yolu, ihtiyacınız olan verileri hızlı bir şekilde geri yükleyebilmek ve çalışmama süresini en aza indirmektir. Şirket verilerini, ana depolama alanı, yerel diskler ve bulut süreklilik hizmetinde dahil olmak üzere birden çok yerde yedeklenmesini öneriliyor.



