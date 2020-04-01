Hepsiburada'dan 500 bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveni

Şirketin CEO'su Murat Emirdağ, “Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Emirdağ, “Operasyon merkezimize gelen her ürün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depomuza kabul ediliyor. Aynı şekilde, siparişler de yine gerekli hijyen tedbirlerini alan ekibimiz tarafından paketleniyor. Sonrasında, tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor.” diye ekledi.

Emirdağ sözlerini, “Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine, Türkiye’de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek tamamladı.