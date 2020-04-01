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Teknoloji
Haber Giriş: 01.04.2020 - 07:10,Son Güncelleme:/

Hepsiburada'dan 500 bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveni

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Hepsiburada'dan 500 bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveni
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Hepsiburada, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışması kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için T.C. Sağlık Bakanlığı’na, 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek verdi.

Şirketin CEO'su Murat Emirdağ, “Tüm dünyanın ve ülkemizin mücadele ettiği COVID-19 salgınında, büyük özveriyle çalışan sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Emirdağ, “Operasyon merkezimize gelen her ürün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depomuza kabul ediliyor. Aynı şekilde, siparişler de yine gerekli hijyen tedbirlerini alan ekibimiz tarafından paketleniyor. Sonrasında, tüm siparişler dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıkıyor ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim ediliyor.” diye ekledi. 

Emirdağ sözlerini, “Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine, Türkiye’de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek tamamladı.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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