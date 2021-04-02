Hepsiburada, Hepsifly ile uçak bileti satışına başladı

Hepsiburada, yeni servisi ile birlikte uçak bileti satmaya başladı. Edindiğimiz bilgilere göre Hepsiburada, Hepsifly markası ile birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı için uçak biletleri satıyor.

Hem yerli hem de yabancı pek çok hava yolu şirketini platformunda barındıran Hepsifly, yerli olarak AnadoluJet ve Türk Hava Yolları'nın biletlerini satıyor. Ülkemizin önemli hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus'un biletlerini ise şu an için platformda göremediğimizi belirtelim.

Oldukça basit bir kullanım mantığına sahip olan Hepsifly'ı kullanmak için ekstra bir üyelik yaratmanız gerekmiyor. Eğer Hepsiburada üyeliğiniz varsa aynı üyelik üzerinden Hepsifly platformunu da kullanabilirsiniz. Platformu kullanmak için tek yapmanız gereken ise nereden nereye uçacağınızı, uçuş tarihlerinizi, kaç kişi için bilet baktığınızı ve hangi sınıfta uçmak istediğinizi seçmek.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra ise Hepsifly size en uygun olan uçak biletlerini fiyat detayları ile birlikte karşınıza çıkarıyor. Filtreleme kısmından hangi uçak firmasını kullanmak istediğinizi, aktarma seçeneklerini veya hangi havaalanına gitmek istediğinizi de seçebiliyorsunuz.

Hepsifly platformunda yer alan biletlerim kısmı sizi direkt olarak Hepsiburada'nın siparişler kısmına yönlendiriyor. Kısacası Hepsifly üzerinden bilet aldığınızda bu bileti Hepsiburada'nın siparişler kısmında görebileceğinizi de paylaşalım.

Hepsifly servisinin şu an için sadece web üzerinden çalıştığını da ekleyelim. Hepsiburada mobil uygulaması üzerinden Hepsifly seçeneğine tıkladığınızda direkt olarak web sayfasına yönlendiriliyorsunuz.