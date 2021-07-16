Hepsiburada, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı

Bayram alışverişi trendlerine göre en çok alışveriş yapılan iller, 2020 yılında olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı’nda da değişmedi. Sıralamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Konya bayram alışverişine en çok rağbet eden iller olarak ortaya çıktı.

2021 Ramazan Bayramı’nda en çok alışveriş yapılan ilçeler arasında ilk üç sırayı Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Ümraniye paylaşıyor. 2020 Kurban Bayramı’nda en çok alışveriş yapılan ilçeler ise sırasıyla Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Maltepe olmuştu.

En çok talep gören ürünler

Hepsiburada bayram alışveriş trendlerinde en çok talep gören ürünler arasında günlük ihtiyaçların yanında Çocuk Kitapları, Edebiyat, Eğitim ve Kırtasiye ürünlerinin yer alması çocuklara bayramlarda hediye olarak özellikle eğitim ve kültüre yönelik ürünlerin tercih edildiğini gösteriyor. 2020 Kurban Bayramı’nda en çok talep gören ürünler arasında maskenin üst sıralarda yer alması ise dünyanın pandemi ile birlikte yeni normalin bir alışveriş trendi olarak karşımıza çıkıyor.

Bayram alışverişlerinde telefon kılıfları ve t-shirt ürünleri her bayramda en çok talep gören ürünler arasında listede yerlerini koruyarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz bayramları da kapsayan detaylı Hepsiburada bayram alışverişi listesinde en çok talep görenler arasında aşağıdaki ürünler yer alıyor:

Edebiyat, Eğitim, Çocuk Kitapları, Kırtasiye Ürünleri, Cep Telefonu, Hırdavat, Bebek Bezi, Sofra Mutfak Gereçleri, Telefon Kılıfları, T-Shirt, Bluetooth Kulaklıklar, Maske, Alışveriş Torbası, Sporcu Besinleri, Şampuan, Islak Temizleme Mendilleri, Kolonya, İçecekler, Sebze ve Meyveler, Şeker ve Çikolata.