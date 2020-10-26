Heimerdinger Counter (Ct) - Heimerdinger Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Heimerdinger Counter, oyun içi büyücü konumuyla ön plana çıkan ve saygın mucit olarak bilinen bir league ifade legends şampiyonudur. Hextech takviyesi, H-28G evrim tareti, Hextech mikro roketler, CH-2 elektron bombası ve geliştir olmak üzere birden çok yeteneğe sahiptir.

Heimerdinger Counter Karşı Öneriler

Heimerdinger Counter karşı hasar takasında bulunmak oldukça güç bir durumdur. Bu yüzden rakibin atağa geçmesi ilk olarak, Heimerdinger'in kurmuş olduğu taretleri yıkarak işe başlamalıdır. Ancak yıkıma olabildiğince erken başlamalı ve savunma için daha da fazla taret koymasına engel olmalısın.

Heimerdinger Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Heimerdinger Counter hextech takviyesi sayesinde takım birimine ya da kendi taretlerine uzak bir mesafede düştüğü zaman hızlanması için ona takviye olan bir yetenektir. H-28G evrim tareti ise seri ateş etme gücüne sahipken, CH-2 elektron bombası rakip birimin herhangi bir bölgesine atılıp, rakibin hasarı attırılmaya çalışılır. Hextech mikro roketler rakibin üstüne uzun menzilden füzeler ateşleyerek, imlece doğru ilerler ve etrafa dağılarak rakip birime zarar vermeye programlanır. Son olarak geliştirme yönüyle de, yapacağı büyülerin etki alanını arttırmaya çalışır.

Heimerdinger Counter Karşı Güçlü Rakipleri

Heimerdinger Counter karşı güçlü olan rakipler genellikle kendisi gibi oyun içinde büyücü kategorisinde yer alan kişilerdir. Bunlardan sihirmayın uzmanı olarakta bilinen Zigg Counter'dır. League of legends oyunları içerisinde güçleriyle Heimerdinger'i alt edebilecek bir başka rakipleri ise Vel'koz ve Xerath Counter olarak bilinmektedir. Gücün karanlik yüzü ifadesiyle tanımlanan Syndra ve büyücü olduğu gibi destek oyuncusu olan Lux Counter'da, Heimerdinger'e karşı güçlü rakiplerdendir.

Heimerdinger Counter Karşı Zayıf Rakipleri

Heimerdinger Counter karşı kazanma şansı oldukça düşük olan rakibin başında, savaşçı ve büyücü olan Diana Counter gelmektedir. Oyun içinde suikastçı, savaşçı ve büyücü rolünde karşımıza çıkan Fizz Counter'da, Heimerdinger'e karşı güçsüz konumda olan şampiyonlardan biridir. Bunun haricinde suikastçı ve büyücü olarak bilinen Kassadin, Katarina ve LeBlanc ise gücünün büyük bir bölümünü kullanabilen ancak buna rağmen Heimerdinger Counter karşı bir üstünlük kurmada zorlanan şampiyonlardır.