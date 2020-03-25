'Hedefimiz toplam 25 bin öğrenciye ilk yılımızda erişmek'

Mart ayında çeşitli üniversitelerde yapılan “Teknolojide, İnsan ve Kariyer Buluşmaları” ile toplamda 500 öğrenciye ulaşıldı, 50 üzerinde öğrenciye büyük kurumsal firmalarda staj, teknoloji dünyasının önde gelen yöneticileriyle mentorluk çalışması imkanı sunuldu.



Wtech'in internet sitesi üzerinden özgeçmişleri alınarak bilhassa online uzmanlık eğitimleri, staj ve iş imkanları hakkında fırsatlara erişebilecekleri bir kanal sunuldu



Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:



“Covid-19 Türkiye’de yaygınlaşmadan önce, üniversite öğrencileriyle Wtech olarak bir araya gelme şansı bulduk. Üniversite buluşmalarında çok sayıda STEM öğrencisinin tam olarak yönünü bulamamış ve yeteneğini keşfedememiş olduğunu gözlemledik. Atıl kalmış, yeteneği yönetilememiş ve görülememiş pek çok gencimiz var. Bilhassa genç kızlarımız bu alanda sayıca az ve motivasyonları yüksek değil. Gelecek ve kariyer kaygısı hissediyorlar. Pes etmek istemiyor ama bir yandan da alternatif yollar arıyorlar.



Portalimize kayıt olan lise ve üniversite öğrencileri ile firmalarımızı sıkça bir araya getirecek dijital etkinlikler düzenliyor olacağız. Bugünlerde dünyanın aldığı önlemlere baktığımızda teknolojik alt yapıların her sektörde birbirimizle olan ilişkimizi, gündelik ve iş yaşantımızı sürdürmemizi sağlayan bir güç haline geldiğini gözlemliyoruz. Dünyayı agresif biçimde etkileyen bu durum, insanların bireysel teknoloji kullanımı konusunda uzmanlaşmasını gerekli kıldı. Bu noktada öğrenci buluşmalarımız daha da anlam kazandı. Buluşmalarımızın amacı üniversitelerde temel eğitimleri alan öğrencilerin, Derneğimiz kanalıyla teknolojik yetkinliğinin güçlenmesi ve uzmanlaşmaları, derneğimizin düzenlediği ücretsiz eğitimler sonunda, mezunlarımıza staj ve istihdam imkanları sağlanıyor.

Öğrencilere sağlanan eğitim, staj ve istihdam imkanları konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık çünkü mobil ve ev ortamında çalışma tarzı yayıldıkça teknolojik uzmanlıkların daha da önem kazandığı ortada. Bugüne kadar opsiyonel olduğunu düşündüğümüz bu durum artık gereklilik haline gelmiştir. Yalnız üniversite öğrencileri değil, aslında girişimciler, mavi yakalı çalışanlar, beyaz yakalı çalışanlar, ev kadınları da hedefimizdedir. Bireylerin teknolojik yetkinliklerinin güçlenmesi, onları sadece teknoloji tüketicileri olmaktan çıkarıp üretici haline getirmek için de çalışmalarımız son hızıyla devam edecek.

Hedefimiz toplam 25 bin öğrenciye ilk yılımızda erişmek



Wtech 13’den fazla Üniversitede gerçekleştireceği lansman çalışmaları ve online eğitimler ile ortalama 25.000 öğrenciye ilk yıllarında erişmeyi hedefliyor. Ayrıca hedeflerine ulaştığında ise sponsorlarından elde edilen geliri Wtech akademinin açacağı yeni uzmanlık sınıflarının bütçesine aktarılacak. Bu sayede Sponsorlarının isimlerini açacağı sınıflarla ilişkilendirerek, öğrencilerinin sponsorlarla tanışmasını ve etkileşimi en üst düzeye taşımayı hedefliyor.