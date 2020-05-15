Hedef Dosya Sistemi İçin Çok Büyük Hatası Nedir? Çözümü Nasıldır?

Flash belleklerin çoğunda dosya sistemi için büyüktür hatası verilmektedir. Flash bellekler ne kadar büyük olursa olsun içerisine atılan dosyalar 1 GB'tan fazla olması durumunda bu hata verilmektedir.

Hedef Dosya Sistemi İçin Çok Büyük Hatası Nedir?

Bellek tipi olarak birçok flash bellekler bulunmaktadır. Flas bellekler GB olarak ne kadar büyük olursa, içerisine o kadar çok dosya atılabilir. Fakat kullanıcılar bazı durumlarda belleklerinin boş olmasına rağmen hedef dosya sistemi için çok büyük hatası ile karşılaşmaktadır. Aslında bu tarz problemler ile çok sık karşılaşılır. Bu hatanın verilmesi belleğin dolu olduğu anlamına gelmemektedir. Çünkü FAT32 dosya sistemi 4 GB ve üstü dosyaların taşınmasına izin vermemektedir.

Kullanıcılar veri taşıma işlemlerinde kullandıkları harici donanımlarda hedef dosya sistemi için çok büyük hatası ile karşılaşmaktadır. Günümüzde kullanıcılar bu problem ile çok sık karşılaşmasına karşın ne yapacağını bilememektedir. Özellikle donanımlar içerisinde yer olmasına karşın yine bu hatalar ile karşılaşılmaktadır.

Bu hata ile karşılaşan kullanıcılar genellikle nasıl çözüme ulaşacağını bilememektedir. Oysa '' hedef dosya sistemi için çok büyüktür'' hatasının çözümü oldukça basittir. Bilinmesi gereken ilk şey FAT32 dosya sistemi 4 GB ve altındaki boyutlarda olan dosyaların taşınmasına olanak sağlar. Harici donanımların dosya sistemleri FAT32 olması durumunda bu boyut üzerinden dosya aktarımı yapılamamaktadır. Kullanıcıların cihazları farklı birçok sebepten bu dosya sistemine geçmiş ise çözümü oldukça basittir.

Hedef Dosya Sistemi İçin Çok Büyük Hatası Çözümü Nasıldır?

Herhangi bir sebepten dolayı disklerin formatları FAT32 olması halinde disk içerisine 1 GB ve fazlası dosya atılmamaktadır. Bu sebeple sistemde hedef dosya sistemi için çok büyüktür hatası verilmektedir. Bu durumda yapılacak birkaç işlem bulunmaktadır. Yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

1) Yapılması gereken ilk şey bellek içerisindeki önemli dosyalar bir yere kopyalanması veya yedeklenmesi işlemidir.

2) Daha sonra bilgisayarım dosyasına girilmelidir. Orada gözüken flash belleğe sağ tıklanarak biçimlendir sekmesi seçilmelidir.

3) Burada kullanıcıları dosya sistemi bölümü ile karşılaşırlar. Dosya sistemi bölümünde NTFS seçilmeli ve hızlı biçimlendir bölümü aktif edilmelidir.

4) Aktif edildikten sonra başlat komutuna tıklanmalıdır. Bu işlemlerden sonra Dosya sistemi artık NTFS olacaktır.

5) Bu işlemlerin ardından NTFS dosya sistemlerine maksimum 30 GB dosyalar flash belleklerine yüklenebilir.

6) Yapılacak bu işlemler Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 10 işletim sistemlerinde aynı şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca bellek tiplerinden 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB flash belleklerde de bu işlemler uygulanabilir.