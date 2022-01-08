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Hearts Of İron 4 sistem gereksinimleri neler? Hearts Of İron 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

#Hearts Of İron 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar
Hearts Of İron 4 sistem gereksinimleri neler Hearts Of İron 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler

Savaş temalı bir oyun olan Hearts Of İron 4 oyunu bir bilgisayar oyunudur. Günümüzde pek çok kişi tarafından sevilerek oynanan Hearts Of İron 4 oyunu yeni oyuncular edinmeye de devam etmektedir. Bu oyuna ilk başlayan kişilerin araştırması gereken konulardan birisi de sistem gereksinimleri olmaktadır. Peki Hearts Of İron 4 sistem gereksinimleri neler? Hearts Of İron 4 için önerilen ve minimum (en düşük) gereksinimler hakkında merak edilenleri sizlere detaylıca derledik.

 

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Hearts Of İron 4 oyunundaki amaç İkinci Dünya Savaşında bir ulusun komutasına geçerek yönetmektir. Savaş alanında geçen Hearts Of İron 4 oyunu hakkında bilinmesi gereken en önemli konu sistem gereksinimleridir.

Hearts Of İron 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Tüm bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri bulunmaktadır. Sistem gereksinimi donanım özellikleri ile aynı anlama gelmektedir. Bu özellikleri de oyuncular bilmektedir. Özellikle bilgisayarlarda oyunun açılabilmesi için Hearts Of İron 4 oyununa ilk kez başlayacaklar için sistem gereksinimleri oldukça önemlidir.

Oyuncular kişisel bilgisayarların donanım özelliklerini bilmeleri gerekir. Çünkü bu özelliklere göre oyunlar da indirilmektedir. Bu nedenle Hearts Of İron 4 oyununun sistem gereksinimlerinin bilinmesi gerekir.

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Hearts Of İron 4 İçin Önerilen Sistem Gereksinimleri

Hearts Of İron 4 oyununun istediği donanım özellikleri ilk başta pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Hearts Of İron 4 için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

- İşletim Sistemi Windows 7

- İşlemci Intel Core İ5 750 2.66 GHz

- Bellek 4 GB RAM

- DirectX 9.0c Sürüm

- Depolama 2 GB

Hearts Of İron 4 İçin Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının maksimum ve minimum özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler de oyunların bilgisayarlara uyumlu olup olmadığını göstermektedir. Hearts Of İron 4 oyununun oynanabilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterli olmaktadır. Bu gereksinimler şunlardır:

- İşletim Sistemi Windows 7

- İşlemci Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz

- Bellek 4 GB RAM

- DirectX 9.0 Sürüm

- Depolama 2 GB

Hearts Of İron 4 oyunu için gerekli özellikler bunlar olmaktadır. Bu nedenle Hearts Of İron 4 oyununun oynanabilmesi için kişilerin bilgisayarların önerilen veya en az sistem gereksinimlerine sahip olması gerekir.

 

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#Hearts Of İron 4 Sistem Gereksinimleri Neler?#Oyun#Bilgisayar

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