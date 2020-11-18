Hearthstone'un yeni genişleme paketi yayında

Azeroth'un meşhur gezici karnavalı, Blizzard'ın ücretsiz dijital kart oyununun yeni genişleme paketi Darkmoon Panayırı Dehşeti ile birlikte oyunculara sunuldu. Ancak bu deneyim için herkesin aklında bulundurması gereken bir nokta var. Ezeli güçleri panayır alanında kol gezen kadim ilahlar, yozlaştırdıkları 135 yepyeni kartla oyuncuların akıllarını çelmeyi planlıyor.

İlk olarak 2016 yılında sevilen genişleme paketi Kadim İlahların Fısıltıları'yla oyuna gelen kadim ilahlar, oyunların seyrini değiştiren güçlerini yeni efsanevi kartlar olarak Darkmoon Panayırı Dehşeti'nde de sergilemeye hazır görünüyor. C'Thun, N'Zoth, Y'Shaarj ve Yogg-Saron'un minyon kartlarının yanı sıra oyuncular ayrıca Kadim İlah Yadigârlarının gücünden faydalanabilecek. Bu güçlü büyüler, Kadim İlahların Fısıltıları'ndaki korkunç etkileri tekrar gün yüzüne çıkaracak. Rakiplerine karşı daha fazla avantaj elde etmek isteyen oyuncularsa yeni Yozlaşma etkisine sahip kartları destelerine ekleyebilecek. Bu kartlar elinizdeyken kendilerinden daha yüksek bedelli bir kart oynadığınızda güçleniyor.



"Kadim ilahlar, oyuna ilk geldiklerinde gerçekten bazı destelere de öncülük etmişti. Darkmoon Panayırı Dehşeti'yle onlara yeniden hoş geldin diyoruz” açıklamasında bulunan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayrıca Hearthstone Düellolar'ın ilk sezonunu başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Erken erişimdeki oyuncuların onu oynarken çok eğlendiğini görmek bizi umutlandırıyor ve artık herkese açık hale gelmesiyle birlikte nasıl bir gelişim göstereceğini izlemeyi iple çekiyoruz."

Hearthstone Düellolar: Birinci Sezon



Bugün ilk sezonu başlayan Hearthstone Düellolar, arenanın pvp heyecanını tek kişilik maceraların asla tahmin edilemeyen ve sık sık aşırıya kaçan deste kurma deneyimiyle birleştiren yeni ve tamamen ücretsiz bir oyun modu. Düellolar, oyunculara kendi koleksiyonlarını kullanarak başlangıç destelerini oluşturma şansı sunuyor. Sonrasındaysa her bir maçın ardından ilave kartlar ve oyunun akışını değiştiren hazinelerle bu desteler güçlendirilebiliyor.



Her sezon, Düellolar'da kullanılabilecek kartların listesi Hearthstone'un zengin kart setleri arasından yapılan seçimlerle güncellenecek. Ayrıca bu değişikliklere yeni kahramanlar, kahraman güçleri ve hazineler de eşlik edecek. Çıkış sezonunun teması Büyücü Düelloları, Scholomance Akademisi genişleme paketinden eğitmenleri ve bilginleri içerecek.

Oyuncular ayrıca Hearthstone Düellolar Kahramanlık modunu deneyerek oyun içi altın, kartlar, kart paketleri ve sihir tozu gibi ödüller için yarışabilecek.



Ödül Yolu ve Han Kartı

Hearthstone kısa süre önce oyunculara oyun içi altın, kartlar, kart paketleri, kozmetik içerikler ve fazlasını sunan Ödül Yolu'nu hayata geçirdi. Burada tüm oyunculara açık olan ücretsiz bir yolun yanı sıra oyuncuların Han Kartı'nı alarak açabileceği bir yol daha bulunuyor. Han Kartı'nı genişleme paketinin herhangi bir noktasında aldığınızda altın Silas Darkmoon efsanevi kartına, genişleme paketi boyunca sürecek bir XP takviyesine ve mevcut seviyenize kadarki tüm ücretli yol ödüllerine anında sahip olabileceksiniz. Han Kartı yolunda ilerlemek ayrıca şu içerikleri açmanızı sağlayacak: Annhylde alternatif savaşçı kahramanı ve kart sırtı, üç adet Jaina kahraman görünümü, üç adet Thrall kahraman görünümü ve Hearthstone'un ilk koleksiyonluk kozmetik parası.



