Hearthstone'un yeni genişleme paketi Scholomance Akademisi yayında

Hearthstone oyuncuları, Scholomance Akademisi'nde on farklı sınıf kombinasyonu için tasarlanan ve her iki sınıfın da paylaştığı güçlü sinerjiler üstüne kurulu 40 Çift Sınıflı kartla birlikte “çift anadal” yapabilecek. İster avcılar gibi vahşi hayvanları eğitmek isteyen bir druid ister bazı büyücü hilelerini çalmak isteyen bir düzenbaz olun, Scholomance Akademisi'nin herkese öğretebileceği yeni şeyler var.

Scholomance Akademisi, yeni Büyü Patlaması etkisiyle sihirbazlığı bir üst seviyeye taşıyor. Bu etki, oyuncunun kullandığı bir sonraki büyünün tek seferlik bir ilave kazanmasını sağlıyor. Oyuncular ayrıca yeni Araştırma kartlarıyla anında bir kart keşfedebiliyor ve aynı türdeki bir sonraki kartının mana bedelini azaltabiliyor.



“Genişleme paketinin geçen ayki duyurusunun ardından, bu renkli temanın ve yeni oyun mekaniklerinin dünyanın her yerinden milyonlarca Hearthstone oyuncusu tarafından beğenildiğini gördük,” açıklamasında bulunan Blizzard Entertainment Başkanı J. Allen Brack, sözlerine şöyle devam ediyor: “Şimdiyse Scholomance Akademisi'ni açıp sihri oyunculara teslim edeceğimiz için çok heyecanlıyız.”

Scholomance Akademisi, bugünden itibaren Windows ve Mac bilgisayarların yanı sıra Windows, iOS ve Android tabletler ve telefonlarla oynanabilecek.



Scholomance Akademisi kart paketleri, şu anda Hearthstone'un Arena modundan kazanılabiliyor ve oyuncular onları Hearthstone'un diğer kart paketleriyle aynı bedel karşılığında oyun içi altın veya parayla alabiliyor.