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Haber GiriÅŸ: 22.07.2020 - 07:05,Son GÃ¼ncelleme:

Hearthstone'un yeni eklenti paketi için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

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Hearthstone'un yeni eklenti paketi için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
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Hearthstone'un yeni eklenti paketi Scholomance Akademisi 6 AÄŸustos'ta yayÄ±nlanacak. AyrÄ±ca Scholomance Akademisi'nin kart tanÄ±tÄ±m sezonu 29 Temmuz tarihine kadar pek Ã§ok kanal Ã¼stÃ¼nden baÅŸlÄ±yor.

Akademik hedeflerinizin peÅŸinden gitme zamanÄ± geldi. Hearthstoneâ€™un oyuna tam 135 sihir dolu kart ekleyecek yeni geniÅŸleme paketi Scholomance Akademisi 6 AÄŸustos tarihinde Ã§Ä±kÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Scholomance Akademisi'nin kart tanÄ±tÄ±m sezonu da resmi olarak baÅŸlÄ±yor. 29 Temmuz tarihine kadar pek Ã§ok kanal Ã¼stÃ¼nden yapÄ±lacak kart tanÄ±tÄ±mlarÄ±, 29 Temmuz saat 20.00'da Twitch'te PlayHearthstone kanalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek tanÄ±tÄ±m canlÄ± yayÄ±nÄ±yla son bulacak.Â

Hearthstoneun yeni eklenti paketi iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

AyrÄ±ca Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶ncesi gerÃ§ekleÅŸecek Ã¶zel AteÅŸ BaÅŸÄ± BuluÅŸmalarÄ±, kendi evlerinden etkinliÄŸe katÄ±lan herkese geniÅŸleme paketinin 6 AÄŸustos tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce Scholomance Akademisi kart paketlerini aÃ§ma ÅŸansÄ± sunacak.
Hearthstoneun yeni eklenti paketi iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶ncesi Ã¶zel AteÅŸ BaÅŸÄ± BuluÅŸmalarÄ±, Scholomance Akademisi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nceki son hafta sonu boyunca gerÃ§ekleÅŸecek ve 31 Temmuz saat 20.00'dan 3 AÄŸustos saat 20.00'a kadar sÃ¼recek.

Çinli telefon markasÄ± Elephone Türkiye'deHuawei, Xiaomi, Oppo, Meizu'dan sonra Çin'den yeni bir telefon markasÄ± Türkiye pazarÄ±na girdi. 4 yeni telefonu satÄ±ÅŸa sunan Elephone'un orta-üst seviye modeli Elephone U3H'yi yakÄ±ndan inceledik.
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