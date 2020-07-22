Akademik hedeflerinizin peÅŸinden gitme zamanÄ± geldi. Hearthstoneâ€™un oyuna tam 135 sihir dolu kart ekleyecek yeni geniÅŸleme paketi Scholomance Akademisi 6 AÄŸustos tarihinde Ã§Ä±kÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Scholomance Akademisi'nin kart tanÄ±tÄ±m sezonu da resmi olarak baÅŸlÄ±yor. 29 Temmuz tarihine kadar pek Ã§ok kanal Ã¼stÃ¼nden yapÄ±lacak kart tanÄ±tÄ±mlarÄ±, 29 Temmuz saat 20.00'da Twitch'te PlayHearthstone kanalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek tanÄ±tÄ±m canlÄ± yayÄ±nÄ±yla son bulacak.Â

AyrÄ±ca Ã§Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶ncesi gerÃ§ekleÅŸecek Ã¶zel AteÅŸ BaÅŸÄ± BuluÅŸmalarÄ±, kendi evlerinden etkinliÄŸe katÄ±lan herkese geniÅŸleme paketinin 6 AÄŸustos tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nce Scholomance Akademisi kart paketlerini aÃ§ma ÅŸansÄ± sunacak.

Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ Ã¶ncesi Ã¶zel AteÅŸ BaÅŸÄ± BuluÅŸmalarÄ±, Scholomance Akademisi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¶nceki son hafta sonu boyunca gerÃ§ekleÅŸecek ve 31 Temmuz saat 20.00'dan 3 AÄŸustos saat 20.00'a kadar sÃ¼recek.



