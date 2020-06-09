Hearthstone'da yılın en sıcak festivali başlıyor

9 HAZİRAN – KORSANLAR VE SAVAŞ MEYDANLARI

Şer Ateşi Festivali'nin ilk gösterisinde korsanlar Savaş Meydanları'na adım atacak. Bu devasa güncellemeyle gelecek 17 yeni minyona ve 4 kahramana merhaba deyin. Ayrıca Patches, yepyeni bir kahraman yeteneğiyle geri dönüyor.

17 HAZİRAN – ŞER ATEŞİ MACERASI

Bu beş bölümlük ücretsiz tek kişilik macerada Aranna Starseeker'ın kendini bulma yolculuğunda sürgün edilmiş kişilerden oluşan bir ekip oluşturmasına ve iblis avcılarıyla güçlerini birleştirerek Paslı Lejyon'un şeytani mimarı Mecha-Jaraxxus'un karşısına dikilmesine tanık olacaksınız.

Ayrıca Aranna kahramanı, 16 Haziran tarihinde Savaş Meydanları Ayrıcalıklarına sahip olan oyunculara erken erişimli olarak sunulacak. Bu kahraman, 30 Haziran'da resmi olarak oyuna gelecek.



24 HAZİRAN – ŞER ATEŞİ GÖREVLERİ

Bu görevler boyunca destenizi oluşturup Outland'deki en büyük ve en kudretli düşmanlara karşı mücadele edeceksiniz.

24 HAZİRAN – YANGIN YERİ HAN KAPIŞMASININ DÖNÜŞÜ

Yangın Yeri han kapışması dönüyor! Rastgele bir desteyi kontrol edin. Her bir kapışmanın kaybedeni, bir sonraki karşılaşmasında rakibinin destesiyle oynar. Sizce hangi deste zirveye yükselecek?

1 TEMMUZ – BÜYÜK MÜCADELE HAN KAPIŞMASI

Şer Ateşi Festivali'nin son etkinliğiyse Büyük Mücadele han kapışması olacak! Şer Ateşi hikâyesindeki yardakçılardan birini seçin, silahınızı kapın ve Mecha-Jaraxxus'un Paslı Lejyon'unda yerini almak için kıyasıya mücadele edin.



ŞER DOLU ÖDÜLLER

Festivalin her bölümü yeni ödüllerle geldiğinden, hiçbir katılımcı eli boş dönmeyecek! Yapılması gerekenler ve kazandırdığı ödüller şöyle:

Şer Ateşi tek kişilik macerasını tamamlamak: Paslı Lejyon Kart Sırtı

Şer Ateşi Görevlerini Tamamlamak: Altın Kael'thas Sunstrider kartı

Yangın Yeri ve Büyük Mücadele kapışmaları: Klasik kart paketi

Efsanevi görevler: Ejderha Yılı ve Outland'in Külleri'nden 9 taneye kadar kart paketi

17 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında gelecek Aranna Starseeker kampanyasıyla Aranna Starseeker İblis Avcısı Kahramanı'na, 20 Outland'in Külleri kart paketine ve Aranna kart sırtına sahip olabilirsiniz.