Hearthstone, oyuna sadece giriş yapanlara ödül dağıtacak

Sadece bugüne özel günlük görevleri yaparken toplam 30 turn oynamanız size bir adet Rise of Shadows bir adet de Saviors of Uldum kart paketi kazandıracak.

Yangın Yeri! Kapışması (Burndown! Brawl) ve Kahramanlar Salonu Kapışması'nın (Hall of Champions Brawl) güncellenmiş bir hali de an itibarıyla oyunda. Yangın Yeri Kapışması'nda yenilen taraf rakibinin destesini alıp onunla devam ediyor. Kapışmalar boyunca elinizdeki desteyi sadece kazandığınız sürece koruyabiliyorsunuz. Kahramanlar Salonu Kapışması'nda ise geçmiş Dünya Şampiyonalarını kazanan oyuncuların desteleriyle oynama şansı elde edeceksiniz.