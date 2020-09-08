Hearthstone Masters Tour Online ne zaman başlıyor?

Hearthstone Masters Tour Online: Montreal bu hafta ekranlarınıza konuk oluyor. 40 ülkeden davet edilen 300 oyuncuyla, Scholomance Akademisi'nin derslerini iyi dinleyen herkes zafere ulaşabilir. Şampiyon olan oyuncu, Hearthstone Masters Tour 2020'nin toplamda 3.000.000 dolar değerindeki ödül havuzundan payını alacak, Masters Tour kupasını evine götürecek ve Grandmasters daveti almaya bir adım daha yaklaşacak.

Ayrıntılar

Mekân: HearthstoneEsports YouTube kanalından izlenebilecek

Tarihler: 11 Eylül 2020, Cuma - 13 Eylül 2020, Pazar

Yayın Başlangıcı: 19.00 Perşembe - Pazar

Sunucular: TJ “Azumoqt” Sanders, Darroch “Darroch” Brown, Dan “Frodan” Chou, Alex “RavenCasts” Baguley ve Simon “Sottle” Welch

Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 dolarlık 2020 ödül havuzunun 250.000 dolarlık bir bölümü.

Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.



İşleyiş

Hearthstone Masters Tour Online: Montreal, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Hearthstone Masters Tour Online: Madrid'e ve 2021'in ilk Hearthstone Masters Tour'una katılmaya hak kazanacak.

Turnuvanın işleyişi ise şöyle:

1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur. Üçüncü yenilgilerini alan oyuncular elenir.

2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.

3. Gün: En iyi 8 oyuncu playofflarda mücadele eder ve yeni bir Masters Tour Şampiyonu ilan edilir.



