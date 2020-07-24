Hearthstone Masters Tour Online: Madrid ne zaman?

2020'nin ikinci yarısına girdiğimiz ve küresel salgının devam ettiği şu günlerde, Masters Tour Madrid de yalnızca çevrimiçi olacak bir etkinlik şeklinde yeniden düzenlendi. Aralık ayı yerine turnuvayı 23-25 Ekim'e çeken Blizzard, Masters Tour Online: Montreal ve Masters Tour Online: Madrid arasındaki süreyi de kısaltmış oldu.

Oyuncular, 6 Ağustos'ta başlayacak elemeler için bugünden itibaren Battlefy'a girip kaydolarak davet kazanma şansı yakalayabilecek. 3.000.000 dolar değerindeki 2020 ödül havuzundan pay almak için yarışılacak olmasının yanı sıra Masters Tour Online: Madrid, davet edilen oyuncuların bölgelerindeki galibiyet sıralamalarında en üst sıralara yerleşerek 2021 Grandmasters'ta yer alma şansı yakalaması için son şansları olacak.

Masters Tour Online: Montreal'e davet edilebilmeniz için izlemeniz gereken bazı yollarsa şöyle:

6 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında Battlefy üstünden gerçekleşecek 90 Masters Qualifier'dan birini kazanmak.

Masters Tour Online: Asya Pasifik ve Masters Tour Online: Montreal'i en az 7-2'lik skorla tamamlamak.

Masters Tour Online: Madrid için düzenlenen bir Masters Qualifier'ı en az 8. sırada bitirmek.

Ağustos ve Eylül ayında oyun içi sıralamaları en az Legend 16 olarak tamamlamak



