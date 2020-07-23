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Teknoloji
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:51,Son Güncelleme:

Hearthstone Masters Tour Online: Asya-Pasifik'in şampiyonu belli oldu

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Hearthstone Masters Tour Online: Asya-Pasifik'in şampiyonu belli oldu
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Hearthstone Masters Tour Online: Asya-Pasifik turnuvası sona erdi; Simone “Leta” Liguori 32.500 dolar değerindeki şampiyonluk ödülü ve Masters Tour şampiyonluk kupasını elde eden isim oldu.

Simone “Leta” Liguori, en son Masters Tour şampiyonu oldu. Avrupalı şampiyonlar serisini devam ettiren Leta, finalde Nozomi “Alutemu” Yashima'yı 3-1'lik skorla geride bıraktı. Bu zaferinin ardından hafta sonunu 32.500 $değerindeki şampiyonluk ödülü ve Masters Tour şampiyonluk kupasıyla kapatan Leta, 2020 sonunda Grandmaster unvanına yükselmeye de bir adım daha yaklaştı.

Leta'nın şampiyonluk macerası, İsviçre sistemiyle oynanan ilk turlarda elde ettiği 8-1'lik skorla ilk 8'e girmesiyle başladı. Leta, Masters Tour Online: Asya Pasifik'in üçüncü gününe Amerikalı Grandmaster David “JustSaiyan” Shan ile ilk 8'in birinci turunda karşılaşarak başladı. JustSaiyan'ı 3-1'lik bir skorla geride bırakan Leta, yarı finalde Avrupalı Grandmaster ve eski takım arkadaşı Raphael “Bunnyhoppor” Peltzer'e karşı 3-2'lik bir galibiyet elde etti. Geride bırakması gereken tek bir Grandmaster kalan Leta, final maçında Asya-Pasifik Grandmaster'ı Alutemu'yla karşı karşıya geldi. Finalde Leta ilk maçı kazanırken, ikinci maçta Alutemu'ya mağlup oldu. Ardından son iki maçı çabucak kazanan Leta, Galakrond Stealth Rogue destesiyle Atemu'nun Highland Hunter destesini ustaca alt ederek turnuvayı bitirdi. 

Hearthstone Masters Tour Online: Asya-Pasifikin şampiyonu belli oldu

Fransızların uzun zamandır ellerinde tuttuğu Masters Tour serisine son veren Leta, oyunun ilk İtalyan şampiyonu. Geriye yalnızca Masters Tour Online: Montreal ve Master Tour Madrid turnuvalarının kaldığı 2020 yılında bu zafer, Leta'yı Avrupa yükselme sıralamalarının zirvesine epey yaklaştırdı. Leta, önümüzdeki iki etkinlik boyunca 2021 yılının 1. sezonunda Grandmaster olabilmek için zorlu bir mücadele verecek. 

Bu arada Hearthstone'un Grandmaster 2. sezonu 14 Ağustos tarihinde başlıyor. 

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