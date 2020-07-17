Hearthstone Masters Tour Online 3 milyon dolar dağıtacak

Hearthstone Masters Tour, bu hafta sonu Masters Tour Online: Asya-Pasifik'le geri geliyor. Kısa süre önce tüm oyuncuların ve görevlilerin sağlığını korumak adına bu turnuvayı tamamen çevrimiçi bir Masters Tour'a dönüştürme kararı alınmıştı. Dolayısıyla 40 ülkeden 320'nin üstünde oyuncu, Hearthstone Masters Tour 2020'nin 3 milyon dolarlık ödül havuzundan payını almak ve Masters Tour Şampiyonu unvanını elde etmek için çevrimiçi olarak mücadele edecek.

Sunucular Jia “Jia” Dee, Darroch “Darroch” Brown, Alex “RavenCasts” Baguley, Simon “Sottle” Welch, and Neil “l0rinda” Bond, bu canlı Hearthstone maçları esnasında izleyenlere eşlik edecek.

Mekân: YouTube'un HearthstoneEsports kanalından izlenebilir

Tarihler: 17 Temmuz 2020, Cuma - 20 Temmuz 2020, Pazartesi

Yayın Başlangıcı: 03:00 Cuma - Pazartesi

Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 $'lık 2020 ödül havuzunun 250.000 $'lık bir bölümü.

Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.



İşleyiş

Masters Tour Online: Asya-Pasifik, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Hearthstone Masters Tour Online: Montreal ve Hearthstone Masters Tour Madrid'e katılmaya hak kazanacak.

Turnuvanın işleyişiyse şöyle:

1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur. Üçüncü yenilgilerini alan oyuncular elenir.

2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.

3. Gün: En iyi 8 oyuncu playofflarda mücadele eder ve yeni bir Masters Tour Şampiyonu ilan edilir