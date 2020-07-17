MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHearthstone Masters Tour Online 3 milyon dolar dağıtacak
GeriTeknoloji Hearthstone Masters Tour Online 3 milyon dolar dağıtacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 17.07.2020 - 06:57,Son Güncelleme:

Hearthstone Masters Tour Online 3 milyon dolar dağıtacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hearthstone Masters Tour Online 3 milyon dolar dağıtacak
Abone Olgoogle-news

Hearthstone Masters Tour Online'da 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak ve Masters Tour Şampiyonu ünvanını elde etmek için mücadele başlıyor.

Hearthstone Masters Tour, bu hafta sonu Masters Tour Online: Asya-Pasifik'le geri geliyor. Kısa süre önce tüm oyuncuların ve görevlilerin sağlığını korumak adına bu turnuvayı tamamen çevrimiçi bir Masters Tour'a dönüştürme kararı alınmıştı. Dolayısıyla 40 ülkeden 320'nin üstünde oyuncu, Hearthstone Masters Tour 2020'nin 3 milyon dolarlık ödül havuzundan payını almak ve Masters Tour Şampiyonu unvanını elde etmek için çevrimiçi olarak mücadele edecek.

Sunucular Jia “Jia” Dee, Darroch “Darroch” Brown, Alex “RavenCasts” Baguley, Simon “Sottle” Welch, and Neil “l0rinda” Bond, bu canlı Hearthstone maçları esnasında izleyenlere eşlik edecek.

Mekân: YouTube'un HearthstoneEsports kanalından izlenebilir
Tarihler: 17 Temmuz 2020, Cuma - 20 Temmuz 2020, Pazartesi
Yayın Başlangıcı: 03:00 Cuma - Pazartesi
Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 $'lık 2020 ödül havuzunun 250.000 $'lık bir bölümü.
Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.

İşleyiş

Masters Tour Online: Asya-Pasifik, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Hearthstone Masters Tour Online: Montreal ve Hearthstone Masters Tour Madrid'e katılmaya hak kazanacak.

Turnuvanın işleyişiyse şöyle:

1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur. Üçüncü yenilgilerini alan oyuncular elenir.
2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.
3. Gün: En iyi 8 oyuncu playofflarda mücadele eder ve yeni bir Masters Tour Şampiyonu ilan edilir

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle