Hearthstone Masters Tour başlıyor

Geçen hafta tamamlanan Grandmaster 2020 1. Sezonu'nun ardından, en iyi 9 Masters Tour oyuncusuna turnuvalarda yer alma fırsatı doğdu. Masters Tour Arlington, Masters Tour Los Angeles ve Masters Tour Online: Jönköping'den kazandıkları toplam ödül miktarına göre her bölgeden belirlenecek en iyi 3 oyuncu, önümüzdeki ağustos ayında başlayacak Grandmasters 2. Sezonu için davet edilecek.

Ayrıntılar

Mekân Maçlar çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Tarihler: 12-14 Haziran

Yayın Başlangıcı: Her gün saat 15.15'de

Sunucular: Alex “Raven” Baguley, Dan "Frodan" Chou, Darroch “Darroch” Brown, Jia “Jia” Dee, Neil “Lorinda” Bond

Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 $'lık 2020 ödül havuzunun 250.000 $'lık bölümü.

Yayın Kanalı (İngilizce): https://www.youtube.com/HearthstoneEsports

Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.

İşleyiş

Masters Tour Online: Jönköping, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Masters Tour Online: Asya Pasifik ve Masters Tour Online: Montreal'a katılmaya hak kazanacak. Turnuvanın işleyişi şöyle:

1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur.

2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.

3. Gün: En iyi 8 oyuncu tekli eleme usulünde mücadele eder ve kazanan belirlenir!