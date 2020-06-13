Hearthstone Masters Tour başlıyor
Hearthstone'un amatör ve profesyonel oyunculara yönelik turnuvası bu hafta sonu geri geliyor. Blizzard, kısa süre önce tüm oyuncuların ve görevlilerin sağlığını korumak adına bu turnuvayı tamamen çevrimiçi bir Masters Tour'a dönüştürme kararı aldığımızı duyurmuştu. Dolayısıyla 50 ülkeden 350'nin üstünde oyuncu, önümüzdeki günlerde Masters Tour Kupası'nı kazanmak, Grandmaster unvanını elde etmek ve 2020 yılının 3.000.000 $'lık ödül havuzundan payını almak için çevrimiçi mücadele edecek.
Geçen hafta tamamlanan Grandmaster 2020 1. Sezonu'nun ardından, en iyi 9 Masters Tour oyuncusuna turnuvalarda yer alma fırsatı doğdu. Masters Tour Arlington, Masters Tour Los Angeles ve Masters Tour Online: Jönköping'den kazandıkları toplam ödül miktarına göre her bölgeden belirlenecek en iyi 3 oyuncu, önümüzdeki ağustos ayında başlayacak Grandmasters 2. Sezonu için davet edilecek.
Ayrıntılar
Mekân Maçlar çevrimiçi olarak gerçekleşecek.
Tarihler: 12-14 Haziran
Yayın Başlangıcı: Her gün saat 15.15'de
Sunucular: Alex “Raven” Baguley, Dan "Frodan" Chou, Darroch “Darroch” Brown, Jia “Jia” Dee, Neil “Lorinda” Bond
Ödül Havuzu: Toplamda 3.000.000 $'lık 2020 ödül havuzunun 250.000 $'lık bölümü.
Yayın Kanalı (İngilizce): https://www.youtube.com/HearthstoneEsports
Format: 4 desteli ve 5 maç üstünden yasaklamalı Conquest formatı.
İşleyiş
Masters Tour Online: Jönköping, 4 deste ve bir yasaklamayla birlikte 5 maç üstünden Conquest formatında gerçekleşecek. En az 7-2'lik skor elde eden oyuncular, Masters Tour Online: Asya Pasifik ve Masters Tour Online: Montreal'a katılmaya hak kazanacak. Turnuvanın işleyişi şöyle:
1. Gün: İsviçre sistemi üstünden beş tur.
2. Gün: Üç veya daha fazla maç kazanan oyuncular İsviçre sistemi üstünden dört tur daha oynar.
3. Gün: En iyi 8 oyuncu tekli eleme usulünde mücadele eder ve kazanan belirlenir!
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