Hearthstone için önemli güncelleme: Jaina geri dönüyor

Hearthstone oyuncuları, 8 Eylül tarihinde Yasak Kütüphane'nin sırlarını açığa çıkarmaya başlıyor.



8 EYLÜL - SAVAŞ MEYDANLARI GRUPLARI VE YENİ SCHOLOMANCE KAHRAMANLARI

Lord Barov, Jandice Barov ve Orman Bekçisi Omu, Savaş Meydanları Grupları'yla birlikte oyunda yerlerini alıyor. Artık lobinize 7 taneye kadar oyuncu davet edebilecek, dereceli Savaş Meydanları'na en fazla 4 oyuncudan oluşan gruplarla katılabilecek ve 5 ila 8 oyuncudan oluşan özel oyunlar oluşturabileceksiniz.



15 EYLÜL – KAHRAMANLAR KİTABI: JAINA TEK KİŞİLİK MACERASI

Oyuncular, bu ücretsiz tek kişilik macerayla Jaina Proudmoore'un güçlü bir büyücü haline gelişine tanık olacak. Hearthstone Kahramanlar Kitabı, önümüzdeki 12 ay boyunca yeni ücretsiz tek kişilik içerikleri oyunculara sunacak. Bu süreç 10 temel kahramanın hikâyesi tamamlanana kadar devam edecek. Jaina'nın hikâyesi, sadece standart setten büyücü kartları içeren 1 büyücü paketini oyunculara sunacak.

23 EYLÜL – KAHRAMANLAR KOLEZYUMU

Güncelleme ile Kahramanlar Kolezyonu geri dönüyor. Kendi koleksiyonunuzdan bir deste oluşturarak 3 maç kaybedene ya da 12 maç kazanana dek diğer kapışmacılara karşı mücadele edebilirsiniz. Ödüller, tamamen kazanma sayınıza bağlı.