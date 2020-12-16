Hearthstone için önemli güncelleme

Garrosh gençliğinde ailesinin mirasıyla barışmakta zorlanıyordu. Hayatının ilerleyen dönemlerinde bunu benimsemesinin ardından Horde'da çabucak yükseldi ve hem gücü hem de inancıyla pek çok kişiyi etkiledi. Peki yüreğinin derinliklerinde nasıl sırlar yatıyor? Kahramanlar Kitabı: Garrosh, Hearthstone'un Kahramanlar Kitabı serisinin üçüncü bölümü ve tüm oyuncular için ücretsiz oldu.

YILBAŞI HAN KAPIŞMALARI

• (Gift Exchange Tavern Brawl) Hediyeleşme Han Kapışması (16 Aralık)

• (Wacky Waxy Winter Veil) Mum Çılgınlığı (23 Aralık)



GELECEK PROGRAM (5 Ocak)

Işık tarafından kutsanan Uther, Gümüş El Düsturu'nun ilk paladini olmuş ve İkinci Savaş sırasında Lordaeron'u Horde'a karşı savunmuştu. Uther herkesin saygı duyduğu biriydi ve tahtın varisini eğitmesi için seçilmişti. Ta ki işler tamamen farklı bir hal alana kadar... Kahramanlar Kitabı: Uther, Hearthstone Kahramanlar Kitabı serisinin dördüncü bölümü ve o da tüm oyuncular için ücretsiz oldu.



