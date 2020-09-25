Hearthstone Grandmasters Dünya Şampiyonası başlıyor

Hearthstone Grandmasters 2020'nin 2 sezonunda sona yaklaşırken, bu yılın Dünya Şampiyonası'na da göz atmanın zamanı geldi. 12-13 Aralık tarihlerinde saat 19.00'dan itibaren dünyanın en iyi sekiz oyuncusu, çevrimiçi Hearthstone Dünya Şampiyonası'nda 500 bin dolar değerindeki ödül havuzundan paylarını almaya ve Şampiyonlar Salonu'na adlarını yazdırmaya çalışacak.

Hearthstone 2020 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı kesinleşen ilk dört oyuncumuzsa şöyle:

Brian "bloodyface" Eason – Grandmasters 2020 1. Sezon, Amerika

Sato “glory” Kenta – Grandmasters 2020 1. Sezon, Asya-Pasifik

Vladislav “SilverName” Sinotov – Grandmasters 2020 1. Sezon, Avrupa

Fan “iG.Syf” Yilun – Gold Series, Çin



Dünya Şampiyonası'na katılacak son dört oyuncu önümüzdeki haftalarda belirlenecek. Grandmasters 2020 2. Sezonu, 11 Ekim tarihinde tamamlandığında Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa şampiyonları belli olacak. Çin'in Gold Series şampiyonuysa 15 Kasım tarihinde belirlenecek.



