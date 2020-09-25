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Teknoloji
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

Hearthstone Grandmasters Dünya Şampiyonası başlıyor

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Hearthstone Grandmasters Dünya Şampiyonası başlıyor
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Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen dünyaca ünlü dijital kart oyunu Hearthstone'un dünyanın en iyi sekiz Hearthstone oyuncusunu karşı karşıya getireceği Hearthstone Grandmasters Dünya Şampiyonası, 12-13 Aralık'ta gerçekleşecek.

Hearthstone Grandmasters 2020'nin 2 sezonunda sona yaklaşırken, bu yılın Dünya Şampiyonası'na da göz atmanın zamanı geldi. 12-13 Aralık tarihlerinde saat 19.00'dan itibaren dünyanın en iyi sekiz oyuncusu, çevrimiçi Hearthstone Dünya Şampiyonası'nda 500 bin dolar değerindeki ödül havuzundan paylarını almaya ve Şampiyonlar Salonu'na adlarını yazdırmaya çalışacak. 

Hearthstone 2020 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağı kesinleşen ilk dört oyuncumuzsa şöyle:

Brian "bloodyface" Eason – Grandmasters 2020 1. Sezon, Amerika
Sato “glory” Kenta – Grandmasters 2020 1. Sezon, Asya-Pasifik
Vladislav “SilverName” Sinotov – Grandmasters 2020 1. Sezon, Avrupa
Fan “iG.Syf” Yilun – Gold Series, Çin

Dünya Şampiyonası'na katılacak son dört oyuncu önümüzdeki haftalarda belirlenecek. Grandmasters 2020 2. Sezonu, 11 Ekim tarihinde tamamlandığında Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa şampiyonları belli olacak. Çin'in Gold Series şampiyonuysa 15 Kasım tarihinde belirlenecek. 

VMworld 2020 bu kez kapılarını internette açıyor Dünya aylardır zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle de pandemi nedeniyle şirketler, dijital dönüşüm sürecine hızlıca adapte olmaya çalışırken, bu kapsamda kurumsal yazılımın öncü ve yenilikçi şirketi VMware, işletmelerin yanında yer alıyor ve pek çok çözümüyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kitleye ulaşıyor. Bu kapsamda WMware Türkiye Ülke Direktörü Murat Mediceler ile pandemi sürecinde şirketin Türkiye'deki faaliyetlerini ve 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ilk kez internet üzerinden gerçekleştirilecek olan WMworld 2020 zirvesinin detaylarını konuştuk.(Sponsorlu İçerik)
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