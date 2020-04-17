Hearthstone Grandmasters 2020 Turnuvası bugün başlıyor

Dünyanın en iyi Hearthstone oyuncularını her hafta sonu canlı olarak YouTube Gaming üstünden izleyebileceksiniz. Ayrıca yeni İblis Avcısı sınıfını ilk kez rekabetçi arenada izleme şansı yakalayacaksınız.

Yedi yeni oyuncunun Grandmasters'a yükselme başarısı gösterdiği bu sezonda getirilecek format değişiklikleri, katılımcıların sınırlarını daha önce hiç görülmemiş ölçüde zorlayacak.

Ayrıntılar

Mekân: ÇEVRİMİÇİ

Tarihler:17 Nisan 2020 - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri

Yayın Başlangıcı: Yayınlar saat 12.00'da başlıyor.



Sunucular:

AMERİKA: Dan "Frodan" Chou ve TJ "Azumo" Sanders

ASYA-PASİFİK: Jia “Jia” Dee ve Darroch “Darroch” Brown

AVRUPA: Simon “Sottle” Welch ve Alex “Raven” Baguley

Ödül Havuzu: Grandmasters 1. Sezonu için dünya çapında toplam 500.000 $'lık ödül havuzu

Yayın Linki (İngilizce): youtube.com/HearthstoneEsports

Format Değişiklikleri

Ocak ayında 2020'de gerçekleşecek Grandmasters için bazı değişiklikler getireceğimizden bahsetmiştik. Bu yılki işleyişin ayrıntılı incelemesi şöyle.



1-3. Haftalar: İsviçre Usulü ve Grup Aşaması

Oyuncular 1-3. haftalarda hafta sonu gerçekleşecek grup aşamasına katılmaya hak kazanmak için her çarşamba ve perşembe günü İsviçre usulünde mücadele edecek. Bu hafta sonu turlarından kazanılan puanlar, lig usulü oynanacak haftalar için her bölgeden iki Küme'nin belirlenmesinde kullanılacak. Her hafta farklı bir oynanış formatı olacak.

Her bir bölgedeki 16 oyuncu, hafta boyunca İsviçre usulünde mücadele edecek ve yayınlanmayacak 7 turda birbiriyle yarışacak.

Perşembe günüyse İsviçre usulünde oynanan turlar bittikten sonra, oyuncular sıralamalarına bağlı olarak ikiye ayrılacak ve her bölgenin en iyi 8 oyuncusu, cuma ve cumartesi günleri YouTube'da ikili turnuva formatı üstünden karşılaşacak. Sona kalan en iyi dört oyuncuysa pazar günü finallerde kapışacak.

Oyun formatı her hafta değişecek:

1. Hafta: 1 Yasaklamalı Conquest Formatı

2. Hafta: Dört Deste 1 Yasaklamalı Eleme Formatı

3. Hafta: On Deste 6 Yasaklamalı Conquest Formatı

4-7. Haftalar: Lig Aşaması

4-7. haftalarda önceki Grandmasters turnuvalarında olduğu gibi her bölgeden iki küme kendi aralarında lig usulünde mücadele edecek.

1-3. haftaların ardından, oyuncular puan sıralamalarına bağlı olarak iki kümeye ayrılacak. A Kümesi, en çok puana sahip 8 oyuncudan oluşacak ve B Kümesi 9-16. oyuncuları kapsayacak.

İki küme de dört hafta boyunca lig usulü gruplarda mücadele edecek. Bu haftaların sonundaki sıralamalar, kimlerin playofflara katılacağını ve kimlerin 1. Sezon'dan eleneceğini belirleyecek.

Format, lig usulü gerçekleşecek haftalarda değişmeyecek (Beş Maçlık Conquest Formatı - 4 deste, 1 yasaklama)

8. Hafta: 1. Sezon Playoffları

Lig usulü haftalarının ardından 8. hafta playoffları başlayacak. Burada her bölgeden bir oyuncu, yıl sonunda gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırken diğer üç oyuncu elenecek.

A Kümesi'ndeki en iyi 6 oyuncu otomatik olarak playofflara yükselecek.

B Kümesi'ndeki en iyi 4 oyuncu eleme turunda oynayacak. Tur sonunda bu oyunculardan hangilerinin playofflar için A Kümesi'ndeki en iyi 6 oyuncuya katılacağı belirlenecek.

B Kümesi'ndeki 7. ve 8. oyuncular, lig usulü oynanacak turun sonunda otomatik olarak Grandmasters'ın 1. Sezonu'ndan elenecek.

Son eleme A Kümesi'ndeki 7. ve 8. oyuncu ile B Kümesi'ndeki 5. ve 6. oyuncunun katılacağı 3 maçlık eleme turunda gerçekleşecek.

Her bir bölgenin playoff galibi, yılın ilerleyen aylarında gerçekleşecek Hearthstone Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.