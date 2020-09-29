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Teknoloji
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme:

Hearthstone bünyesinde Maskeli Balo başlıyor

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Hearthstone bünyesinde Maskeli Balo başlıyor
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Hearthstone'un yeni oyun içi etkinliği Maskeli Balo başlıyor. Maskeli Balo sınırlı süreli etkinliği boyunca handa bazı değişiklikler olacak. Han kapışmaları, çift sınıflı arenanın dönüşü, Rexxar için Hearthstone Kahramanlar Kitabı macerası oyunda yerini alacak.

SAVAŞ MEYDANLARI İÇİN YENİ MİNYON TÜRÜ - ELEMENTALLER (29 Eylül)

Oyuncular, 29 Eylül tarihinden itibaren Savaş Meydanları'nda elementallerin gücünden faydalanabilecek. Bu Savaş Meydanları güncellemesiyle birlikte dört yeni kahraman, 16 yeni minyon ve yeni bir ilerleme sistemi oyunda yerini alırken oyuncuların dereceleri de sıfırlanacak. 

ÇİFT SINIFLI ARENA DÖNÜYOR (29 Eylül)

Çift Sınıflı Arena'nın dönüşünü kutlamak adına, tüm oyunculara ücretsiz bir arena bileti verilecek. Maskeli Balo'nun Çift Sınıflı Arena modunda önce bir kahraman seçecek ve ardından farklı bir sınıfın kahraman yeteneğini alacaksınız. Sunulan kartlar, tarafsız kartların yanı sıra her iki sınıftan kartları içerecek. Pek çok farklı kombo oluşturmak elinizde ama unutmayın: Çift Sınıflı Arena sadece Maskeli Balo etkinliği boyunca oynanabilecek.

Hearthstone bünyesinde Maskeli Balo başlıyor

HAN KAPIŞMALARI

• Zombilerin Yükselişi (29 Eylül) - Düşük bedelli bir kahraman yeteneğine sahip Ölüm Avcısı Rexxar'ı kontrol ederek zombi hayvanlarla dolu bir yaşayan ölü ordusu oluşturun. 

• Maskeli Balo (7 Ekim) - Scholomance Akademisi Maskeli Balosu'nda herkes kostümünü üstüne geçiriyor. Bir minyon oynandığında, 2 mana daha yüksek bedele sahip başka bir minyona dönüşür. Bu minyon öldüğünde, başlangıçtaki minyon ortaya çıkar ve savaşa katılır.

• Boss Kapışması (14 Ekim) - 10 büyük boss arasından seçimini yap ve savaşa başla. Her bir sınıf, ilgili boss'a bağlı. Örneğin druid için Cenarius, avcı için Rotwing ve büyücü için Liç Baz'hial.

YENİ KAHRAMANLAR KİTABI: REXXAR - TEK KİŞİLİK DENEYİMİ (13 Ekim)

Horde'un Kahramanı Rexxar'la şanlı bir maceraya atılın. Kahramanlar Kitabı: Rexxar, Hearthstone Kahramanlar Kitabı serisinin ikinci bölümü ve tüm oyuncular için ücretsiz. Bu lineer maceradaki 8 boss'u tamamlayan herkes 1 Avcı Kart Paketi kazanacak.

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