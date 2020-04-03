Hearthstone bu kez İblis Avcısı ile karşınızda

Tüm oyuncuların ücretsiz olarak erişebileceği ve dört tek oyunculu görevden oluşan giriş hikâyesi, Illidan Stormrage'in bir İblis Avcısı haline gelişini anlatıyor. Giriş bölümüyle birlikte Illidan'ın geçmiş hikâyesini onun gözlerinden öğrenecek ve İblis Avcısı oynanışına göz atma şansı bulacaksınız.

Görevleri tamamlayan oyuncular, Hearthstone'da İblis Avcısı oynamak için ihtiyaç duyacakları her şeyi elde edecek:

İblis Avcısı sınıfı

Illidan kahramanı

30 ücretsiz kart

10 İblis Avcısı temel kartı

İblis Avcısı başlangıç destesi (oyuncunun boş bir deste yuvası olması gerekir)



İblis Avcısı, giriş hikâyesini tamamlayan oyuncular için 7 Nisan tarihinde açılacak. Ayrıca Hearthstone'un en yeni genişleme paketi olan Outland'in Külleri de aynı gün oyuna gelecek.

Son olarak, yeni dereceli sistemi Nisan 2020 Dereceli Sezonu ile birlikte devreye girecek.