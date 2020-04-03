MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHearthstone bu kez İblis Avcısı ile karşınızda
GeriTeknoloji Hearthstone bu kez İblis Avcısı ile karşınızda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Hearthstone bu kez İblis Avcısı ile karşınızda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hearthstone bu kez İblis Avcısı ile karşınızda
Abone Olgoogle-news

Warcraft evreninin sembolleşmiş İblis Avcısı sınıfı, bugün tüm Hearthstone platformlarına İblis Avcısı giriş bölümüyle birlikte adım attı.

Tüm oyuncuların ücretsiz olarak erişebileceği ve dört tek oyunculu görevden oluşan giriş hikâyesi, Illidan Stormrage'in bir İblis Avcısı haline gelişini anlatıyor. Giriş bölümüyle birlikte Illidan'ın geçmiş hikâyesini onun gözlerinden öğrenecek ve İblis Avcısı oynanışına göz atma şansı bulacaksınız.

Görevleri tamamlayan oyuncular, Hearthstone'da İblis Avcısı oynamak için ihtiyaç duyacakları her şeyi elde edecek:

İblis Avcısı sınıfı
Illidan kahramanı
30 ücretsiz kart
10 İblis Avcısı temel kartı
İblis Avcısı başlangıç destesi (oyuncunun boş bir deste yuvası olması gerekir)

İblis Avcısı, giriş hikâyesini tamamlayan oyuncular için 7 Nisan tarihinde açılacak. Ayrıca Hearthstone'un en yeni genişleme paketi olan Outland'in Külleri de aynı gün oyuna gelecek.

Son olarak, yeni dereceli sistemi Nisan 2020 Dereceli Sezonu ile birlikte devreye girecek.

Sennheiser'ın yeni kablosuz kulaklığını inceledikSennheiser, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Momentum Wireless 3 ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kurulumu hayli kolay olan ürünü Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk ile Hürriyet'in Video Prodüksüyon ekibinden Koray Taşan birlikte inceledi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle