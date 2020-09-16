Hearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor

Hearthstone Kahramanlar Kitabı, önümüzdeki 12 ay boyunca Hearthstone'un meşhur kahramanlarının hikayelerini tek kişilik maceralar olarak ele alacak.



Daha da önemlisi bu maceralar oyuncular için tamamen ücretsiz olacak. Jaina'nın hikâyesini başarıyla tamamlayanlar sadece standart setten büyücü kartları içeren 1 adet büyücü paketini kazanma şansını elde edecek.



