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Hearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor
Hearthstone'un ünlü büyücüsü Jaina için yeniden okula gidiş vakti geldi. Oyuncular, bu ücretsiz tek kişilik macerayla Jaina Proudmoore'un güçlü bir büyücü haline gelişine tanıklık edecek.
Hearthstone Kahramanlar Kitabı, önümüzdeki 12 ay boyunca Hearthstone'un meşhur kahramanlarının hikayelerini tek kişilik maceralar olarak ele alacak.
Daha da önemlisi bu maceralar oyuncular için tamamen ücretsiz olacak. Jaina'nın hikâyesini başarıyla tamamlayanlar sadece standart setten büyücü kartları içeren 1 adet büyücü paketini kazanma şansını elde edecek.
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