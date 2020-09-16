MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor
GeriTeknoloji Hearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:18 | Son Güncelleme:

Hearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hearthstone Book of Heroes: Jaina yeniden maceraya çıkıyor
Abone Olgoogle-news

Hearthstone'un ünlü büyücüsü Jaina için yeniden okula gidiş vakti geldi. Oyuncular, bu ücretsiz tek kişilik macerayla Jaina Proudmoore'un güçlü bir büyücü haline gelişine tanıklık edecek.

Hearthstone Kahramanlar Kitabı, önümüzdeki 12 ay boyunca Hearthstone'un meşhur kahramanlarının hikayelerini tek kişilik maceralar olarak ele alacak.

Daha da önemlisi bu maceralar oyuncular için tamamen ücretsiz olacak. Jaina'nın hikâyesini başarıyla tamamlayanlar sadece standart setten büyücü kartları içeren 1 adet büyücü paketini kazanma şansını elde edecek.

Klipsch T5 True Wireless Kulaklık incelemesiİlk kez bir ürününü deneyimlediğimiz Klipsch'in yeni kablosuz kulaklığı T5 True Wireless'ı yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle