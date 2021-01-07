HDR10+ Adaptive özelliği ne işe yarıyor?

Samsung Electronics, HDR10+ görüntüleme deneyimini iyileştiren HDR10+ Adaptive özelliğinin yeni nesil TV'lerinde destekleneceğini duyurdu.

HDR10+ Adaptive, Filmmaker Modunu desteklerken aydınlık oda ortamına uyum sağlıyor. HDR10 + Adaptive, Samsung’un yakında çıkacak QLED TV ürünleriyle birlikte kullanılabilecek şekilde Türkiye dahil dünyanın her yerinde piyasaya sürülecek.

HDR içerikleri izlenirken genellikle karanlık ortamlar ideal olsa da kullanıcıların izleme deneyimleri oda aydınlatması, günün saati ve pencerelere yakınlık gibi birçok faktörden etkilenebiliyor. HDR10+ Adaptive özelliği, HDR10+ LLC standartlarına uygun bir şekilde her sahne için dinamik optimizasyonu destekliyor. Böylece herhangi bir odadaki aydınlatma koşullarına uyum sağlayarak HDR deneyimini iyileştiriyor. Adaptive özelliği, televizyonun ışık sensörünü kullanarak ekranda herhangi bir ayrıntı veya kontrast kaybı olmadan kreatif içerikleri gerçek hayatla buluşturuyor. Ayrıca Prime Video HDR içeriklerinin tümünde de HDR10+ özelliği otomatik olarak sunuluyor.

Bunların yanı sıra Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) ve Samsung teknoloji alanındaki iş birliklerini daha fazla HDR+ kataloğunu destekleyecek şekilde genişletiyor. Bu iş birliği ile dünya genelinde OTT hizmetleri üzerinden yeni filmler de yayınlanacak. Böylelikle daha fazla içerik HDR+ özelliği ile izleyiciler ile buluşacak.