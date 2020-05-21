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Teknoloji
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:05,Son Güncelleme:

Hazır giyim markalarına finansal destek

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Hazır giyim markalarına finansal destek
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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile birlikte “Perakende Dayanışma Hareketi”ni başlatan Hepsiburada, platformda yer alan hazır giyim markalarına finansal desteğin yanı sıra pazarlama, lojistik ve e-ihracat desteği de verecek.

Hepsiburada, 2015 yılında hayata geçirdiği Pazaryeri modeliyle Türkiye’deki tüm büyük, orta ve küçük işletmelerin işlerini e-ticaret vasıtasıyla daha da geliştirmelerini ve yeni işletmelerin de ekonomiye katılmalarını desteklemeyi hedefliyor. COVID-19 salgınıyla birlikte tüketicilere ulaşmakta zor günler geçiren hazır giyim markaları için BMD iş birliğiyle “Perakende Dayanışma Hareketi”ni hayata geçiriyor.

Dayanışma Hareketi kapsamında, Hepsiburada’da yer alan BMD üyesi markalara 3 ay süreyle ekstra ticari teşvikler sağlanacak. Markalar, ürünlerini müşterileriyle en hızlı şekilde buluşturabilmek için Hepsiburada’nın güçlü lojistik iştiraki Hepsijet’in hizmetlerinden de faydalanabilecek. Finansal ve lojistik desteklerin yanı sıra Hepsiburada’nın pazarlama gücünden de faydalanacak olan BMD üyesi markalar, yapılacak online ve offline pazarlama faaliyetlerinde kendilerine yer bulacak.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bu hareket kapsamında tüm BMD üyesi markalara e-ihracat hizmeti de sunacak. Markalar Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına markalı ihracat yapma imkânını yakalayarak uluslararası ticarete merhaba diyecek. Hepsiburada’nın sunacağı e-ihracat imkanı dahilinde, yurtdışı pazarlara ürün satışını kolaylaştırmak için ürün geliştirilmesi, ürünlerin e-ticaret platformunda doğru konumlandırılması, pazarlama faaliyetleri, lojistik ve gümrük hizmetleri, yerel dil desteği, yerel tahsilat ve ödeme çözümleri dahil birçok konuda altyapı desteği sunulacak.

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