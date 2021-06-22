Hayday indir - Hayday nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm çiftlik kurma oyunu  

Hay Day supercell firması tarafından geliştirilmiş olan uygulamadır. Tamamen ücretsiz olan mobil oyunlar arasındadır. 122 ülkede de oynanan mobil oyunlar arasındadır.

Hay Day Nedir ve Nasıl Oynanır?

Hayday oyunu ilk kez 2012 yıllında piyasaya giriş yapmış bir çiftlik oyunudur. Android ve IOS platformunda da oynanmaktadır. Mobil oyun ve simülasyon oyunu olarak en sevilen çiftlik oyunlardandır. Hayday oyununda temel amaç güzel bir çiftlik kurmaktadır. Çiftlik kurduktan sonra mahsullerinizi ekmeniz gerekiyor. Mahsulleri ektikten sonra mutlaka toplamalısınız. Bunun için de uygulamaya devamlı olarak giriş sağlamanız gerekmektedir. Hayday oyununda başarılı olmak için oyunu düzenli olarak oynamak çok önemli bir detaydır. Oyun içerisinde yazılı olarak yönlendirmeler de mevcuttur. Yazılı olarak yönlendirmelere uyarak Hayday oyununu oynayabilirsiniz. Oyun devamlı olarak oynandığından dolayı kesin olarak biten bir oyun değildir. Diğer oyunlardan farkı olarak bu oyun devam etmektedir. Oyunda belirli olarak seviyeler yer almaktadır.

Hay Day Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Hayday oyununu marketten indirmeniz gerekiyor. Market uygulamasına giriş yaptıktan sonra Hayday yazarak aratabilir bu şekilde bu mobil oyununu indirebilirsiniz. Hem Android hem de IOS işletim sistemlerinde de indirme ve yükleme işlemleri aynı olmaktadır. İki uygulamada da ücretsiz bir şekilde market uygulamasına giriş yaparak HayDay oyununu indirebilirsiniz.

Hay Day IOS App Store İndirme Linki

IOS işletim sisteminde ücretsiz bir şekilde Hay Day oyununu indirmek için aşağıda ki linki kullanabilirsiniz;

" https://apps.apple.com/tr/app/hay-day/id506627515?l=tr "

HAY DAY IOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hay Day Android Google Play İndirme Linki

Android işletim sisteminde HayDay oyununu indirmek için;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.hayday&hl=tr&gl=US "

HAY DAY ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Hay Day Oyunu Oynama İpuçları ve Tüyoları

Hay Day oyunu dünyanın en çok sevilen çiftlik oyunlarından bir tanesidir. Oyunun mantığını kavramak çok önemlidir. Oyunun mantığı gayet basittir. Oyunda öncelikle bir çiftlik sahibi olmalısınız. Çiftlik sahibi olduktan sonra mahsul ekerek bu yetiştiriş olduğunuz mahsulleri satıyorsunuz. Bu şekilde 15. level'a kadar gelmeniz gerekiyor. 15. Level'a geldikten sonra oyunda Tom adlı bir karakter açılacaktır. Bu genç karakter aramış olduğunuz bütün nesneleri anında göstermektedir. Oyunda belirli bir seviyeye geldikten sonra gemi siparişleri açılmaktadır. Gemi siparişleri ekranın sağ alt kısmında yer alıyor. Burada ise bir nehir göreceksiniz. Nehir üzerinde bir gemi yer almaktadır. Elinizde yer alan ürünleri geminin satış saatine kadar gemiye yüklemeniz gerekiyor. Bu şekilde gemide ürünleriniz daha hızlı satılacaktır.

Hay Day Özellikleri ve İncelemesi

- Oyunun PEGI derecesi +3'dür.

- Bir ücretsiz çiftlik oyunudur.

- Hem IOS hem de Android platformları için oynanmaktadır.

- Çiftlik kurmaya dayalı olan bir oyundur.

- Oyunda temel olarak görevler verilir ve kullanıcıların bu görevleri yapması beklenir.

- Oyunda level sistemi vardır. Level ilerleyerek artmaktadır.

- Oyun içinde satın alma ve oyun içinde sohbet özelliği bulunmaktadır.

- Çocuklar için uygun bir oyundur.

- Eğitici olan mobil uygulamalardan birisi olarak biliniyor.

- Oyun içerisinde hiç bilmeyenler için yazılı yönlendirmeler bulunmaktadır.

- Sonu olmayan bir oyundur.