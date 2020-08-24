Hayat Eve Sığar uygulamasında ihbar dönemi başladı

Hayat Eve Sığar uygulaması, önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile birlikte ihbar özelliği uygulamaya dahil oldu. Kullanıcılar, bu özelliği kurallara uymayan işletmeleri gördüklerinde ihbar etmek için kullanabilecek.

Özelliğe İhbarlarım adı altında kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğinizde karşınıza gelen ekranda 'Kural İhlallerini Bildirin' mesajıyla karşılaşıyorsunuz ve 'Karşılaştığınız Kural İhlallerini Bildirerek Virüsün Kontrol Altına Alınmasına Yardımcı Olun' uyarısını görüyorsunuz.



Bu kısmın altında ise İşletme ismi, açıklama ve adres bilgilerini doğrudan paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcılar fotoğraf ekleyerek de yaptıkları ihbarı detaylandırabiliyor.

Akıllardaki soru ise şU: Peki bu paylaşımı yaptığınızda isminiz üçüncü kişilerle paylaşılacak mı? İhbar özelliğinden yapacağınız şikayet kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayet ettiğiniz işletmeler sizin adınızı ve soyadınızı öğrenemeyecek. Uygulama ile yalnızca işletmeleri değil sokaktaki, parktaki, sahildeki tedbirsizlikleri de ihbar edebilirsiniz.



