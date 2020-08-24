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Teknoloji
Haber Giriş: 24.08.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Hayat Eve Sığar uygulamasında ihbar dönemi başladı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Hayat Eve Sığar uygulamasında ihbar dönemi başladı
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Koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve milyonlarca telefona yüklenen Hayat Eve Sığar uygulaması, yeni bir özellik kazandı. İhbar özelliği sayesinde salgın konusunda dikkatsiz davranan, kurallara uymayanlar ihbar edilebilecek.

Hayat Eve Sığar uygulaması, önemli bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile birlikte ihbar özelliği uygulamaya dahil oldu. Kullanıcılar, bu özelliği kurallara uymayan işletmeleri gördüklerinde ihbar etmek için kullanabilecek.

Özelliğe İhbarlarım adı altında kolayca ulaşabiliyorsunuz. Bu kısma geldiğinizde karşınıza gelen ekranda 'Kural İhlallerini Bildirin' mesajıyla karşılaşıyorsunuz ve 'Karşılaştığınız Kural İhlallerini Bildirerek Virüsün Kontrol Altına Alınmasına Yardımcı Olun' uyarısını görüyorsunuz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ihbar dönemi başladı

Bu kısmın altında ise İşletme ismi, açıklama ve adres bilgilerini doğrudan paylaşabiliyorsunuz. Kullanıcılar fotoğraf ekleyerek de yaptıkları ihbarı detaylandırabiliyor.

Akıllardaki soru ise şU: Peki bu paylaşımı yaptığınızda isminiz üçüncü kişilerle paylaşılacak mı? İhbar özelliğinden yapacağınız şikayet kayıtlarında kişisel bilgileriniz 3. kişilerle paylaşılmayacak. Yani şikayet ettiğiniz işletmeler sizin adınızı ve soyadınızı öğrenemeyecek. Uygulama ile yalnızca işletmeleri değil sokaktaki, parktaki, sahildeki tedbirsizlikleri de ihbar edebilirsiniz.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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